Megközelíteni sem tudja a rendkívüli profitadó kivetése előtti árfolyamot a Richter-részvények kurzusa: a még a tavaly december 23-án kihirdetett rendelet napján 8800 forinton zártak a gyógyszergyártó cég papírjai, a március végét már 7235 forinton kellett kibekkelniük a részvényeseknek, jelenleg pedig 8100 forint körüli ár jellemző. A 2022-es üzleti évet lezáró keddi közgyűlésen is szóba került a rendkívüli szektoradó, amelynek 2022-re vonatkozó összege megközelítette a 28 milliárd forintot, de ennek ellenére 13 százalékos üzletieredmény-növekedéssel (153,5 milliárd forintos EBIT-rekorddal) zárult az év.

Szavazás a Richter keddi közgyűlésen. Extraprofitadó-ügyben nincs szavuk a részvényeseknek. Fotó: Kallus György / Világgazdaság

A szerdán publikált éves jelentésben a társaság vezetői kitértek rá, hogy az adótétel várhatóan ideiglenes terhet jelent a magyarországi gyógyszergyártók, köztük nagyrészt a Richter számára. A közgyűlésen elhangzottak szerint viszont azzal kalkulál a menedzsment, hogy az idei év után magasabb extraprofitadó-fizetési kötelezettségük keletkezik, mivel az adó alapja az árbevétel (mértéke pedig sávosan változik), ami pedig minden bizonnyal magasabb lesz a tavalyi 802,7 milliárd forintnál.

Már a februári gyorsjelentés közzététele után jelezte a Richter, hogy tárgyalni szeretnének az extraadó kivezetéséről, mert nemcsak a cégnek, de az országnak is érdeke, hogy ne kelljen tovább fizetniük. Elsőre úgy tűnt, reménykedhet a menedzsment és a részvényesek, hiszen rögtön másnap módosultak a szektorra kivetett adó kondíciói, de végül semmi sem változott a Richter szempontjából.

A második reménysugár kedden villant fel, amikor a bankokra vonatkozó képlet változott, de ez is csak arra volt elég, hogy bebizonyosodjon, a hazai extraprofitadó feltételei nincsenek kőbe vésve, az elemzők számításai szerint például az OTP ha nem is sokkal, de jól jött ki az adóátrendeződésből. A jelek szerint a Richter-menedzsmentnek egyelőre várnia kell arra, hogy a gyógyszeriparra kirótt adón is módosítson a kormány.

Bogsch Erik, az igazgatóság elnöke a közgyűlésen tolmácsolta a társaság részvényeseinek, bíznak benne, hogy csak időszakos lesz az extraprofitadó, hiszen azt a devizaárfolyamon elkönyvelt nyereségük miatt szabta ki az állam, de ez csupán egy pillanatnyi kedvező állapot volt: hiába keletkezett tavaly a harmadik negyedévben 51 milliárd forintos pénzügyi eredménye a vállalatnak,

azt a következőben 45 milliárdos veszteség követte ugyanezen a soron, a forint októbertől stabil erősödése pedig hátrányos a magyarországi exportcégek, köztük a Richter számára is.

A rekordnyereséget (adózás után 155 milliárd forintot) hozó tavalyi év nem is eredményez csúcsárfolyamot, a történelmi csúcs – 9320 forint – eléréséhez 15 százalékkal magasabb árfolyam kellene.

Az elemzői várakozások azonban, úgy tűnik, inkább már a rendkívüli adótételek nélkül árazzák a Richter részvényeit, a Refinitivben elérhető célárak mindegyike meghaladja a piaci árat, 8600 és 12 600 forint közt szóródnak, a mediánjuk pedig 9500 forint. A rendkívüli adó ellen még egy érvet bedobott az igazgatóság a közgyűlésen: a társaság likvid forrásait egyértelműen csökkenti az adófizetési kötelezettség, ez pedig egyebek mellett az egyik kisebbségi részvényes által indítványozott magasabb osztalékfizetésnek is gátat szab.