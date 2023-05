A magyar lakosság 80 százalékának nincs érdemi megtakarítása – hangzott el egy szerdai háttérbeszélgetésen, melyen Takács Domokos, az OTP Bank Daily Banking területének vezetője és Fabriczki Rita, az OTP Bank megtakarításitermék- és szolgáltatásmenedzsment területének vezetője számolt be a lakossági megtakarítási trendek alakulásáról.

Fotó: Kallus György / Világgazdaság

Takács Domokos a lakossági megtakarítások fontosságára hívta fel a figyelmet. A nehéz piaci helyzet a költekezés kényszerű visszafogásán keresztül stresszhez vezet, amit a rendszeres megtakarítások sikeresen tudnak enyhíteni. A jelenlegi piaci trendeket tekintve elmondta: az inflációs és magas kamatkörnyezet növekvő megélhetési költségekhez vezet, de a bevételek mindezt nem követték le – a reálértékük tehát csökkent a fizetéseknek.

Az egyik látványos fogasztói trend, hogy a megtakarítást a bevételek kiegészítéseként használják fel az emberek.

A megtakarító ügyfelek száma 20 százalékkal nőtt, de a megtakarítások átlagos összege csökkent, tehát olyanok is beléptek a körbe, akik korábban nem vettek ebben részt.

Hozzátette: volt honnan növekedni, hiszen a lakosság 80 százalékának nincs érdemi megtakarítása, így a szektor egyik legfontosabb feladata kitalálni, hogy ezeket a tömegeket hogy lehet megszólítani. Az átlagos megtakarítások nagysága körülbelül hathavi szükségleteket fedez.

A tehetős ügyfelek az értékállóságra törekedtek, míg a kevéssé szerencsések a rugalmasságra.

Felhívta a figyelmet az edukáció fontosságára is, hiszen lényeges megérteni, hogy a kis pénzt is megéri félretenni, mégpedig átgondoltan – hiszen előbb-utóbb a párnaciha tartalmából is tetemes megtakarítás jöhet létre. A kamatok fontosságát is kiemelte: ugyan elsőre alacsonynak tűnhetnek, ám a befektetések növekedésével a megtakarítások is dinamikusan fognak gyarapodni.

Fabriczki Rita szerint a kis összegű megtakarítások bevonzásának fontossága elsődleges mind a bankok, mind az ügyfelek számára. A takarékszámlák és rendszeres megtakarítási programok is segíthetnek ezen célok elérésében – a lakosság pedig rá is harapott ezekre az elmúlt időszakban, kiemelten a pénzpiacok és a rövidkötvénypiacok területén.

Az ügyfelek öt évre szoktak előre tervezni, a befektetések viszont rendre rövidebb időtávra születnek meg.

A betétek továbbra is a legnagyobb megtakarítási egységet alkotják, a pénzpiaci, illetve rövidkötvényalapok pedig feljöttek a dobogó másik két fokára.

Takács Domokos hozzátette: a gazdasági teljesítmény esetleges csökkenésekor is fent szeretnék tartani a jelenlegi számlanyitási trendeket.

Az Erste Bank adatai szerint is lenne még hová fejlődőn a magyarok pénzügyi tudatossága: ügyfeleik 75 százalékának nincs értékpapírszámlája – azok közül, akiknek pedig van, harmaduk rendelkezik csupán diverzifikált portfólióval. Az értékpapírszámlával rendelkező ügyfelek mindössze 25 százaléka takarít csak meg rendszeresen különböző megtakarítási programokon keresztül, ezek ugyanakkor látványosan képesek csökkenteni a befektetések kockázatát, így használatuk mindenki számára javasolt.

Az Erste adatai alapján elmondható: a nők jobban figyelnek portfóliójuk egészségére, mint a férfiak, a nyugdíj előtt állok tudatosabbak, mint a fiatalok, a vidéki nagyvárosok lakói pedig ügyesebbek ezen a téren, mint a budapestiek.