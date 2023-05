Az amerikai légitársaságok eredményeit jelentősen befolyásolta a járvány, valamint az azt követő lezárások időszaka. A legtöbb részvény árfolyama pedig azóta sem tudott a korábbi csúcsok szintjére visszaemelkedni.

Ilyen a United Airlines is, ahol a 45 dollár körüli árfolyamok jelentősen elmaradnak a 100 dolláros szintektől, ahol még a járvány előtt járt a papír. Azóta volt már több emelkedési hullám is a részvénynél, ám a profitabilitás az elmúlt időszakban sem tudott olyan szintre emelkedni, mint például a járvány előtt. Ennek hátterében a magasabb olajárak is állnak, ugyanakkor a következő negyedévekre már jelentős javulást prognosztizál a vezetőség. Stabil kereslet mutatkozik a repülőjegyek iránt, így pedig növekvő profitabilitásra van kilátás a nyári szezon közeledtével.

Technikailag közben különösen érdekes a helyzet, ami a rövid távú tréderek figyelmét is felkeltheti.

Március közepére ugyanis jelentős támaszokra lelt a papír 41-42 dollár közelében. Ezzel együtt itt a 200 napos mozgóátlag is, amely többször fogta már meg a papírt a lejtmenetek során, hamarosan pedig akár az 50 napos mozgóátlag áttörésével is megpróbálkozhat a részvény.

Igazán pozitív az lenne, ha sikerülne tartósan 50 dollár fölé kerülnie, itt már a technikai értelemben vett ellenállásokat is áttörné, és nagyobb tér nyílhatna az 54, de akár a 60 dolláros szintekig is.

Nyilván egy esetleges gyengébb gazdasági környezet negatívan hatna, de például látva az olajárak csökkenését az utóbbi időben, a profitabilitást ilyen módon érnék pozitív hatások is. Ráadásul az infláció még mindig nincsen alacsony szinten az USA-ban, ami a jegyárak alakulása kapcsán is jelenthet némi pozitívumot. Összességében tehát

a nyári szezonon igen sok múlhat, de a kilátások alapján azért lehet némi remény.

Az elemzők mindenesetre optimisták, a célárak konszenzusa egyelőre 62 dolláron van, a technikai szinteken túl tehát a fundamentumok is támogatnának egy ilyen mértékű megindulást.