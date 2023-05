Jelentősen nőtt az idei első három hónapban a K&H nyeresége a tavalyi első negyedévihez képest. A K&H Bank adózás utáni eredménye 12,8 milliárd forintot ért el 2023 első negyedévében, ami 23 százalékkal haladta meg a tavalyi év azonos időszakának 10,5 milliárd forintos nyereségét. A K&H Biztosító 2023 első negyedévében 0,8 milliárd forintos veszteséget könyvelt el a teljes évre vonatkozó extraprofitadó miatt, ezzel szemben 2022 azonos időszakában nettó eredménye 2,3 milliárd forint volt.

Fotó: Kallus György / Világgazdaság

A pénzintézet működési bevétele 24 százalékkal, működési költségei pedig 38 százalékkal emelkedtek az év első negyedévében év per év alapon, beleértve a 2023 évre fizetendő extraprofitadó teljes 25 milliárd forintnyi összegét, ami a legutóbbi intézkedések miatt további 8 milliárd forinttal fog emelkedni. Mindeközben a hitelezési értékvesztés eredményhatása 2023 első negyedévében pozitív volt. A bank teljes hitelállománya 25 százalékkal nőtt egy év alatt, így elérte a 2723 milliárd forintot. A vállalati hitelállomány egy év alatt 45 százalékkal bővült.

A bank közleménye szerint Guy Libot, a K&H Csoport vezérigazgatója kijelentette: „az első negyedévben a K&H stabilan jó teljesítményt nyújtott: 23 százalékos profitnövekedést értünk el az előző év hasonló időszakához képest. Ebben a negyedévben a K&H kiemelten sikeres volt a vállalati hitelezés és a befektetési alapok értékesítése terén”. Jelezte:

az első negyedévben lakossági ügyfélszámuk meghaladta a 800 ezer ügyfelet,a mely 2022 első negyedévéhez képest 5,3 százalékos növekedést jelent.

A rendszeresen jövedelmet átutaló ügyfelek száma átlépte az 540 ezret, amely 7 százalékos növekedésnek felel meg év per év alapon. Az innovációra továbbra is sikerük zálogaként tekintenek, ami ügyfeleik számára gyorsabb és kényelmesebb banki szolgáltatásokat biztosít. Április végén újabb innovatív digitális megoldásokat mutattak be, amelynek köszönhetően az ügyfelek már köthetnek a mobiljukon kockázati életbiztosítást, kárbejelentést tehetnek és a kárügyintézést is nyomon követhetik, valamint a K&H mobilbankban egy felületen áttekinthetik az összes biztosításukat.

2023 első negyedévének pénzügyi eredményei

A K&H Bank adózás utáni eredménye 12,8 milliárd forint volt az idei év első negyedévében, a tavalyi év azonos időszakában elért 10,5 milliárd forinthoz képest. A bank működési bevétele 24 százalékkal, működési költségei pedig 38 százalékkal emelkedtek az év első negyedévében év per év alapon, beleértve a 2023 évre fizetendő extraprofitadó teljes 25 milliárd forintnyi összegét, ami a legutóbbi intézkedések miatt további 8 milliárd forinttal fog emelkedni. A teljes hitelportfolió év per év alapon 25 százalékkal, 2723 milliárd forintra nőtt, a 2023 január–márciusi időszakban nyújtott új vállalati és lakossági hitelek összege pedig 149 milliárd forintot tett ki.

A 4,3 milliárd forintos hitelértékvesztés feloldása pozitívan járult hozzá 2023 első negyedévének nettó eredményéhez, miközben a portfólió minősége összességében stabil maradt.

A vállalati hitelpiac dinamikusan nőtt év per év alapon, a K&H a piacot meghaladó mértékben növelte vállalati hitelállományát, és 2023 első negyedévének végére elérte a 9,8 százalékos piaci részesedést (2022 első negyedévében 9,1 százalék a bank piaci hányada). A lakossági megtakarítási piacon a betétekről a befektetési alapok és az államkötvények felé történt átrendeződés. A K&H betétállományok volumene a piaccal összhangban 4 százalékkal csökkent, míg a befektetési alapoké 19 százalékkal nőtt év per év alapon. Az eredményeket pozitívan befolyásolta a Sberbank felszámolásából származó 3,6 milliárd forintos megtérülés. A betétállomány 2023. március végén 3521 milliárd forintot ért el.

Az, hogy ismét változtattak a bankadó számításán, a K&H számára 8 milliárd forintos többletterhet jelent, míg más piaci szereplők számára előnyös változást hozott. Ez a további extraprofitadó-teher a K&H Bank könyvelésében 2023 második negyedévében jelenik majd meg.

„A K&H továbbra is aktív szerepet vállal a magyar vállalkozások és nagyvállalatok finanszírozásában, a gazdaság fejlesztésében. Vállalati hitelportfóliójuk egy év alatt 45 százalékkal bővült, ami a bankszektor év per év alapon mért átlagos növekedésének kétszerese. A vállalatok működése és fejlesztéseik megvalósításának támogatása érdekében a pénzintézet az idén is aktívan részt vesz az állami finanszírozási programokban. A K&H-nál a Széchenyi Kártya Program szerződéses volumene 2023. március végére meghaladta a 130 milliárd forintot. Az év elején indult Baross Gábor Újraiparosítási Hitelprogram iránt is nagy a kereslet: az év első negyedévben 123 milliárd forintos szerződéses állománnyal 16 százalékos piaci részesedést ért el a K&H.

A lakossági hitelezés területén az újonnan folyósított lakáshitelek volumenének alakulásánál megmutatkozik a piaci kereslet csökkenése.

A csökkenés az előző év hasonló időszakához képest meghaladja a 60 százalékot. Saját termékük, az energiahatékony új ingatlanok vásárlására vagy használt ingatlan vásárlására energiahatékonysági korszerűsítéssel és a meglévő ingatlanok energiahatékonysági korszerűsítésére vehető fel, a csökkentett kamatlábbal kínált K&H zöld lakáshitel kivétel ez alól. A konstrukció 58 százalékát építkezésre, 39 százalékát új lakás vásárlásra, 3 százalékát korszerűsítésre igényelték az érintettek. A K&H zöld lakáshitelek átlagosan igényelt összege 25 millió forint, ami 43 százalékkal haladja meg a jelzáloghitelekre vonatkozó 17,5 millió forintos összeget. A befektetési alapok és befektetési egységhez kötött biztosítási termékek nettó értékesítése 55,9 milliárd forintot ért el az első negyedévben, az egy évvel ezelőtti 13,3 milliárdhoz képest, a kezelt vagyon pedig éves összevetésben 19 százalékkal, 1017 milliárd forintra nőtt – mondta Gombás Attila, a K&H Csoport pénzügyi vezetője.

Nik Vincke, a K&H Biztosító vezérigazgatója jelezte: 2023 első negyedévében 0,8 milliárd forintos veszteséget könyveltek el a teljes évre vonatkozó extraprofi-adó miatt. 2022 azonos időszakában nettó eredményünk 2,3 milliárd forint volt. A nem életbiztosítási területen a díjbevétel 14 százalékkal nőtt az előző év azonos időszakához képest, és elérte a 20 milliárd forintot. Valamennyi üzletág két számjegyű növekedést produkált az előző évhez képest. Az életbiztosítások erőteljes üzleti eredményt hoztak, a növekedés az előző év hasonló időszakához képest 28 százalékos volt. A növekedést a rendszeres díjas, befektetési egységhez kötött nyugdíjbiztosítások, valamint az egyszeri díjas, befektetési egységhez kötött termékeik eredményezték.