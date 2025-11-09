Nagy a baj az osztrák gazdasággal, a híres Swarovski is leépít
Rájár a rúd a tiroli kristályóriásra. Folytatódik a Swarovski évek óta tartó vesszőfutása, tovább növelve az osztrák gazdaság gondjait. Csütörtökön a cégvezetés bejelentette, hogy a wattensi telephelyen dolgozó 2480 munkavállalóból 2026 végéig 400-nak megszűnik az állása.
Swarovski: hatezer főből kétezer marad
A tiroli Wattensben – amely amúgy a Swarovski székhelye is, onnan indult anno hódító útjára – nem most kezdődött el a leépülés, már több mint két évtizede fokozatosan csökkentik a munkahelyek számát. A világhírű kristálygyártó cég fénykorában több mint 6000 alkalmazottat foglalkoztatott. Jelenleg alig több mint 2500-an vannak, de hamarosan nagyjából 2000-re csökken a munkavállalói létszám. A harmadik műszak is megszűnik.
Az ok: a cég már nem bírja a magas bérekkel járó költségnyomást, különösen mivel a luxusszegmens folyamatosan szűkül, elsősorban Kínában. A wattensi termelési volumen 42 százaléka kristályokból áll, amelyeket más cégek vásárolnak meg, hogy ékszerré dolgozzák fel őket, és pontosan ez a szegmens szenved mostanában a legjobban.
A menedzsment első körben, december 12-ig olyan önkénteseket keres, akik elfogadják a szociális tervet, azaz közös megegyezéssel távoznak vagy nyugdíjba vonulnak. A munkavállalókat csütörtökön 8 órakor már tájékoztatták.
Minden önkéntes távozó 2–7 havi fizetést kap. Ezenfelül minden érintett után 11 ezer euró kerül egy képzési alapba. A forrásokat kizárólag a Swarovski biztosítja, azaz nem kap hozzá állami támogatást.
A kristálygyártó konszern születési helye, a wattensi telephely ezen az áron megmarad – ígéri a vezetés.
A munkavállalók már régen észrevették, hogy alig van munka
Nem volt teljesen váratlan, ezért sokan felkészültek rá. Mások azonban mégis megdöbbentek, a vélemények megoszlanak
– nyilatkozta Patrick Hamberger, az üzemi bizottság vezetője a Die Kronen Zeitungnak.
Természetesen már régen észrevették, hogy „alig van munka”. Hamberger ugyan elismeri, hogy a vezetés nagy erőfeszítéseket tesz Wattens megmentéséért, ám a 17 éve tartó hanyatlás után már szkeptikus, hogy az új stratégiák valóban hatékonyak lesznek-e.
Jóval harciasabb viszont a Tiroli Munkavállalói Kamara, amely csütörtökön felháborodottan közölte:
Az elbocsátottak száma még 500-ra is emelkedhet, ha a maradó alkalmazottak többsége nem fogadja el a vállalatvezetés által tervezett munkaidő-csökkentést.
A kamara vezetője, Erwin Zangerl úgy fogalmazott, hogy a leépítés folytatása „a vállalatvezetés stratégiájának a teljes kudarcát jelenti”. „Kiderült, hogy a korábbi ígéretek csupán üres szavak voltak, a Swarovski jövője Wattensben totálisan bizonytalan.”
Zangerl felszólította a vállalatvezetést, hogy végre beszéljen egyértelműen.
Végül is a tartományi és az osztrák kormány is évtizedeken át jelentős adóbevételekkel támogatta a Swarovski vállalatot, és számos válságból segítette ki.
A kamara felháborodását az is szítja, hogy tavasszal még kedvező hírek érkeztek a vállalatvezetéstől. A 2024-es üzleti évben a forgalom az előző évhez képest 1,8 milliárd euróról 1,9 milliárd euróra nőtt – mondták. Különösen elégedettek voltak
- az osztrák
- és az amerikai piacok alakulásával,
mivel ezeken „rekordforgalmat értek el”. Már akkor is hangoztatták ugyanakkor, hogy 2025 kihívásokkal teli év lesz, és 2026 sem lesz jobb.