Nagy a baj az osztrák gazdasággal, a híres Swarovski is leépít

Rájár a rúd a tiroli kristályóriásra. Folytatódik a Swarovski évek óta tartó vesszőfutása, tovább növelve az osztrák gazdaság gondjait. Csütörtökön a cégvezetés bejelentette, hogy a wattensi telephelyen dolgozó 2480 munkavállalóból 2026 végéig 400-nak megszűnik az állása.

A Swarovski sem a régi már / Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

Swarovski: hatezer főből kétezer marad

A tiroli Wattensben – amely amúgy a Swarovski székhelye is, onnan indult anno hódító útjára – nem most kezdődött el a leépülés, már több mint két évtizede fokozatosan csökkentik a munkahelyek számát. A világhírű kristálygyártó cég fénykorában több mint 6000 alkalmazottat foglalkoztatott. Jelenleg alig több mint 2500-an vannak, de hamarosan nagyjából 2000-re csökken a munkavállalói létszám. A harmadik műszak is megszűnik.

Az ok: a cég már nem bírja a magas bérekkel járó költségnyomást, különösen mivel a luxusszegmens folyamatosan szűkül, elsősorban Kínában. A wattensi termelési volumen 42 százaléka kristályokból áll, amelyeket más cégek vásárolnak meg, hogy ékszerré dolgozzák fel őket, és pontosan ez a szegmens szenved mostanában a legjobban.

A menedzsment első körben, december 12-ig olyan önkénteseket keres, akik elfogadják a szociális tervet, azaz közös megegyezéssel távoznak vagy nyugdíjba vonulnak. A munkavállalókat csütörtökön 8 órakor már tájékoztatták.

Minden önkéntes távozó 2–7 havi fizetést kap. Ezenfelül minden érintett után 11 ezer euró kerül egy képzési alapba. A forrásokat kizárólag a Swarovski biztosítja, azaz nem kap hozzá állami támogatást.

A kristálygyártó konszern születési helye, a wattensi telephely ezen az áron megmarad – ígéri a vezetés.

A munkavállalók már régen észrevették, hogy alig van munka

Nem volt teljesen váratlan, ezért sokan felkészültek rá. Mások azonban mégis megdöbbentek, a vélemények megoszlanak

– nyilatkozta Patrick Hamberger, az üzemi bizottság vezetője a Die Kronen Zeitungnak.

Természetesen már régen észrevették, hogy „alig van munka”. Hamberger ugyan elismeri, hogy a vezetés nagy erőfeszítéseket tesz Wattens megmentéséért, ám a 17 éve tartó hanyatlás után már szkeptikus, hogy az új stratégiák valóban hatékonyak lesznek-e.