Kína kezében van a vámháború legveszélyesebb fegyvere: csak most derült ki, mekkora a gazdasági függés – mindent leuralt a „Made in China”

Bár a Nyugat – ráébredve, hogy az elmúlt évtizedekben túlságosan rátámaszkodott az olcsó kínai iparra – egyre nagyobb lépéseket tesz azért, hogy csökkentse a kiszolgáltatottságát a Kelettel szemben, egyre több szektorról derül ki, hogy Peking kezében vannak az ellátási láncok kulcsai. Ezt a dominanciát az elmélyülő kereskedelmi háborúban a kínai kormány egyre gyakrabban veti be politikai fegyverként.

Kína az elmúlt két évtizedben olyan mélyre ásta be magát a globális ellátási láncokba, hogy ma már több kulcsiparágban is képes politikai fegyverként használni gazdasági fölényét / Fotó: NurPhoto via AFP

Az Egyesült Államok újra szembesült azzal, hogy Kína nemcsak termel, hanem irányít is. Amikor Peking korlátokat vezetett be a ritkaföldfémek exportjátban, az amerikai ipar hirtelen lebénult – az autógyártóktól a védelmi szektorig. Donald Trump elnök végül tárgyalóasztalhoz ült Hszi Csin-pinggel, és múlt héten megállapodás született az anyagok szabadabb áramlásáról. Csakhogy a ritkaföldfémek mindössze a jéghegy csúcsát jelentik.

Kína legalább három stratégiai iparágban egyeduralkodó, és ezzel az egész világot a markában tartja:

a lítiumion-akkumulátorok,

a fogyasztói csipek

és a gyógyszeralapanyagok mind Pekingtől függenek.

Ezeken a területeken Kína olyan ellátási fölényt épített ki, amely nagyon nehezen törölhető el, és bármikor politikai nyomásgyakorlásra lehet használni.

Akkumulátorok: a zöldátmenet kínai motorja

Az elektromos járművekhez és az energiatároláshoz nélkülözhetetlen lítiumion-akkumulátorok 79 százalékban kínai katódokból, 92 százalékban kínai anódokból állnak – a Benchmark Mineral Intelligence adatai szerint. A feldolgozott kobalt 80, a grafit pedig 98 százalékban Kínából jön.

A világ két legnagyobb akkumulátorgyártója, a Magyarországon is terjeszkedő CATL és a BYD egyaránt kínai. Még ha egy akkumulátor máshol készül is, belső komponenseiben szinte biztosan jelen van a kínai technológia. Peking az utóbbi hónapokban exportengedélyekhez kötötte az akkumulátorgyártáshoz szükséges technológiák és berendezések kivitelét – ezzel gyakorlatilag lezárva a tudás szivárgásának útját.

Csipek: az „elavult” technológia is fegyver

Bár a fejlett félvezetők terén Kína még nem önellátó, az alsó és középkategóriás csipek gyártási kapacitásának harmada már ott összpontosul. Ezek a csipek egyszerűbbek, de nélkülözhetetlenek az autóiparban és a haditechnikában is, a fogyasztói elektronikákról nem is beszélve.