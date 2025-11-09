Deviza
EUR/HUF384.91 0% USD/HUF332.67 0% GBP/HUF437.83 0% CHF/HUF413.05 0% PLN/HUF90.75 0% RON/HUF75.63 0% CZK/HUF15.83 0% EUR/HUF384.91 0% USD/HUF332.67 0% GBP/HUF437.83 0% CHF/HUF413.05 0% PLN/HUF90.75 0% RON/HUF75.63 0% CZK/HUF15.83 0%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
exportkorlátozás
Csipgyártás
vámháború
gyógyszeripar
Kína
ellátási láncok
ritkaföldfémek

Kína kezében van a vámháború legveszélyesebb fegyvere: csak most derült ki, mekkora a gazdasági függés – mindent leuralt a „Made in China”

Nemcsak a ritkaföldfémek terén van baj: az akkumulátorok, a félvezetők és a gyógyszeralapanyagok piacán is óriási Peking dominanciája. Kína az elmúlt két évtizedben olyan mélyre ásta be magát a globális ellátási láncokba, hogy ma már több kulcsiparágban is képes politikai fegyverként használni gazdasági fölényét.
VG
2025.11.09, 17:51

Bár a Nyugat – ráébredve, hogy az elmúlt évtizedekben túlságosan rátámaszkodott az olcsó kínai iparra – egyre nagyobb lépéseket tesz azért, hogy csökkentse a kiszolgáltatottságát a Kelettel szemben, egyre több szektorról derül ki, hogy Peking kezében vannak az ellátási láncok kulcsai. Ezt a dominanciát az elmélyülő kereskedelmi háborúban a kínai kormány egyre gyakrabban veti be politikai fegyverként.

China Manufacturing Industry Ultra-miniature Bearings kínai ipar
Kína az elmúlt két évtizedben olyan mélyre ásta be magát a globális ellátási láncokba, hogy ma már több kulcsiparágban is képes politikai fegyverként használni gazdasági fölényét / Fotó: NurPhoto via AFP

Az Egyesült Államok újra szembesült azzal, hogy Kína nemcsak termel, hanem irányít is. Amikor Peking korlátokat vezetett be a ritkaföldfémek exportjátban, az amerikai ipar hirtelen lebénult – az autógyártóktól a védelmi szektorig. Donald Trump elnök végül tárgyalóasztalhoz ült Hszi Csin-pinggel, és múlt héten megállapodás született az anyagok szabadabb áramlásáról. Csakhogy a ritkaföldfémek mindössze a jéghegy csúcsát jelentik.

Kína legalább három stratégiai iparágban egyeduralkodó, és ezzel az egész világot a markában tartja:

  • a lítiumion-akkumulátorok,
  • a fogyasztói csipek
  • és a gyógyszeralapanyagok mind Pekingtől függenek.

Ezeken a területeken Kína olyan ellátási fölényt épített ki, amely nagyon nehezen törölhető el, és bármikor politikai nyomásgyakorlásra lehet használni.

Akkumulátorok: a zöldátmenet kínai motorja

Az elektromos járművekhez és az energiatároláshoz nélkülözhetetlen lítiumion-akkumulátorok 79 százalékban kínai katódokból, 92 százalékban kínai anódokból állnak – a Benchmark Mineral Intelligence adatai szerint. A feldolgozott kobalt 80, a grafit pedig 98 százalékban Kínából jön.

A világ két legnagyobb akkumulátorgyártója, a Magyarországon is terjeszkedő CATL és a BYD egyaránt kínai. Még ha egy akkumulátor máshol készül is, belső komponenseiben szinte biztosan jelen van a kínai technológia. Peking az utóbbi hónapokban exportengedélyekhez kötötte az akkumulátorgyártáshoz szükséges technológiák és berendezések kivitelét – ezzel gyakorlatilag lezárva a tudás szivárgásának útját.

Van egy fém, amit már a kínaiak se akarnak termelni, de úgy drágul, hogy már nem lehet lebecsülni

A globális energiapiac átalakulása és Kína környezetpolitikai szigorítása újabb lendületet adott az alumínium árának. A könnyűfém tonnánkénti ára tovább emelkedhet, mivel egyrészről a kínai hatóságok energiahatékonysági és karboncsökkentési intézkedései szűkítik a kínálatot, másrészről pedig az építőipari és zöldenergia-szektorban nő a kereslet.

Csipek: az „elavult” technológia is fegyver

Bár a fejlett félvezetők terén Kína még nem önellátó, az alsó és középkategóriás csipek gyártási kapacitásának harmada már ott összpontosul. Ezek a csipek egyszerűbbek, de nélkülözhetetlenek az autóiparban és a haditechnikában is, a fogyasztói elektronikákról nem is beszélve.

A gallium és germánium nevű nyersanyagok – amelyek nélkül sem a csipek, sem a napelemek nem működnek – termelésében Kína a világpiac szinte teljesét birtokolja: 2024-ben a globális galliumtermelés 99 százaléka onnan származott. 

Amikor tavaly Peking korlátozta ezek exportját, azonnal megugrottak az árak és akadoztak a szállítások.

Egy friss példa jól mutatja, milyen gyorsan tud fájdalmat okozni a rendszer: amikor a holland Nexperia egyik kínai leányvállalatát államosították, Kína leállította az onnan származó csipek exportját – és heteken belül autógyárak, köztük a Honda, kénytelenek voltak leállni.

Gyógyszeralapanyagok: a láthatatlan függés

A legtöbb nyugati gyógyszeren nem szerepel a „Made in China” felirat, de az alapanyagok – például az acetaminofen és az ibuprofen – jelentős része onnan jön. Az antibiotikumokhoz használt aktív összetevők többsége is kínai eredetű, így még az Indiában gyártott alapanyagokhoz is gyakran kínai vegyszereket importálnak.

A koronavírus-járvány idején Peking már jelezte, hogy tudatában van ennek a függésnek: a hivatalos Hszinhua hírügynökség 2020-ban nyíltan írt arról, hogy Kína exportkorlátozásokkal „belefojthatná az Egyesült Államokat a koronavírus tengerébe”. Bár erre végül nem került sor, a fenyegetés világos volt.

Donald Trump és Hszi Csin-ping legutóbbi egyezsége ugyan rövid távon enyhítheti a ritkaföldfémválságot, de a nyugati stratégiai függés strukturális probléma marad. 

Kína évtizedek óta iparpolitikával építi exportfölényét, amelyet bármikor gazdasági vagy politikai eszközként használhat.

A kérdés nem az, hogy mikor jön az újabb szorítás, hanem hogy Európa és az Egyesült Államok addigra képes lesz-e alternatív forrásokat és gyártási láncokat kiépíteni.

A Nyugat most megúszta Kína haragját: tűzszünethez vezetett a Trump–Hszi-csúcs – a ritkaföldfémek miatt azonban újra kitörhet a háború

A kereskedelmi tárgyalások stabilizálódtak Trump és Hszi találkozója után, de a két nagyhatalom közti vámháború könnyen elfajulhat. Scott Bessent pénzügyminiszter szerint Kína rövid távon nem tudja nyomás alá helyezni az Egyesült Államokat a ritkaföldfémekkel.

 

Kereskedelmi háború

Donald Trump amerikai elnök 2025. árprilis másodikán bejelentette, hogy 10 százalékos alapvámot vet ki az Egyesült Államokba irányuló összes importra, és magasabb vámokat vet ki az ország több kereskedelmi partnerére.
Kereskedelmi háború
807 cikk

 

 

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu