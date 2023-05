Az amerikai bankszektor stabilitásának kérdése és az újjáéledt kínai kereslet megjelenése tovább tüzelte az arany árfolyamát érintő hat hónapos ralit, egészen a történelmi csúcsig pumpálva annak jegyzését.

Fotó: Cloudy Design

A zéró-Covid-protokoll eltörlését követően a kínai fogyasztói kereslet az aranyból készült ékszerek, érmék és aranyrudak iránt egyaránt megélénkült, ezt pedig az amerikai pénzügyi rendszer idén március óta tartó mélyrepülése csak fokozni tudta, mivel a befektetők világszerte a nemesfém felé fordultak, egyfajta védettség után nézve a bizonytalan piaci környezetben.

Az arany árfolyama a bankpánik március 10-i kitörését követően két héten belül kétszáz dollárt erősödött, éves szinten pedig már tíz százalék feletti pluszban jár.

A csúcstámadást a PacWest regionális bank megingása idézte elő, lehetséges értékesítésének hírére az arany határidős jegyzése elérte a 2072 dolláros történelmi rekordot, míg spot árfolyama csupán pár centtel maradt el a csúcstól. Onnan azonban egyelőre lefelé indult meg a kurzus, pénteken ugyanis az amerikai munkaerőpiaci adatok a vártnál jobb számokat hoztak, ami egyes befektetőkben felélesztette egy újabb kamatemelés eshetőségét – ezt a piac azonban mindössze tíz százalékos valószínűséggel árazza jelenleg.

Sokszorosára nőtt az arany értéke az elmúlt fél évszázad során.

A határidős jegyzések alakulásából az olvasható ki, hogy a befektetők szerint a Fed elérte a kamatplatót, amit szeptemberben már kamatvágás követhet, az új évet pedig már a jelenleginél 75 bázisponttal alacsonyabb kamatkörnyezetben képzelik el. A csökkenő kamatok jót tennének az aranynak azon keresztül, hogy mérséklik a kötvényhozamokat, ezáltal kívánatosabbá téve a hozamot ugyan nem garantáló, értékét ugyanakkor a történelmi tapasztalatok szerint jól tartó aranyat.

A nemesfém jegyzése november óta erősödik töretlenül, a növekvő piaci és geopolitikai bizonytalanságon felül a dinamikus jegybanki felvásárlással egyaránt megtámogatva. A központi banki aranyfelvásárlás ugyanis tavaly 152 százalékkal erősödve 1136 tonnára nőtt: Kína 62 tonna arany felvásárlásával 2000 tonna fölé, Törökország 148 tonna hozzáadásával 542 tonnára növelte tartalékait, de közel-keleti és közép-ázsiai országok is találhatók a felvásárlók sorában. Az aranyéhség idén is folytatódott: a jegybankok az első negyedév során rekordnak számító 228 tonna aranyat spájzoltak be.

Aranylázban égnek az elemzők, egyre magasabbra srófolják a nemesfém célárát A szakemberek az idei második negyedévre 1950, a harmadikra 1965, míg a jövő évre 2000 dolláros unciánkénti átlagárat valószínűsítenek a nemesfém számára. A Reuters három hónappal ezelőtti mérése még 1852 dolláros idei átlagár-várakozást eredményezett, a szakemberek tehát negyed év alatt közel 100 dollárral emelték meg előrejelzéseiket.

A tőzsdén kereskedett befektetési alapok körében (ETF-ek) a tavalyi év során tapasztalt tőkekivonás 1,5 milliárd dollárra, vagyis 29 tonnára csillapodott az első negyedév során, márciusban pedig már meg is fordult a trend, a bankpánik az ETF-ek számára is jótékony hatással volt.

Az arany iránti igény az első negyedév során 1174 tonnára nőtt.