Azt követően, hogy tavaly év végén rég nem látott mélységekbe, 1600 dollár közelébe süllyedt az arany unciánkénti ára, az idei év egyértelmű lendületet eredményezett a nemesfém árfolyamában. A folyamatos értéknövekedésnek köszönhetően a múlt héten történelmi rekordot könyvelhettünk el, hiszen korábban soha nem volt még 2082 dollár egy uncia arany, ami most május 4-én megtörtént. A rekordszintről ugyan elindult egy látványos korrekció, de összességében az idei évben újabb és újabb rekordokra lehet még számítani, vagyis az emelkedő trend egyelőre erősnek látszik.

Az arany elsősorban azért került mélypontra a tavalyi évben, mert a magas kamatkörnyezetben egy olyan termék, ami egyáltalán nem fizet kamatot, értelemszerűen háttérbe szorulhat. Ugyanakkor 2023-ban a tovább növekvő kamatkörnyezetben is jelentős befektetői érdeklődést tudott visszanyerni a nemesfém, elsősorban a világban kialakult bizonytalanságok, a háború eszkalálódásának, illetve a recessziós félelmeknek az eredményeként. Az első két hónapban, közel 20 százalékos árfolyam-emelkedést követően megközelítette a 2000-es értéket. Itt még jött egy korrekció, de a következő lendülettel, április elején már ezt a fontos lélektani szintet is át tudta törni a jegyzés. Ekkor még nem volt elegendő erő az új csúcs eléréséhez, így közel egy hónap oldalazás következett, de végül május elején a történelmi árfolyamrekord is megdőlt.

Úgy tűnik, hogy a 2000-es érték most már támaszként kaphat fontos szerepet, és a megközelítése vagy az esetleges megsértése lefelé inkább arra adhat alkalmat, hogy megvásároljuk az aranyat, mivel az emelkedő trend egyelőre elég stabilnak tűnik.

Habár még véglegesen nem dőlt el, hogy a Fed az előző héten az utolsó kamatemelési lépést hajtotta-e végre, de tény, a legtöbb elemző erre számít. Ha ez megerősödik, és a várakozás egyre inkább arra tolódik majd el, hogy a következő lépés már a kamatcsökkentés lesz, csak az időpontja kérdéses, az tovább hajthatja az arany árfolyamát. Arról nem is beszélve, hogy ha ehhez esetleg némi recessziós félelem vagy konkrét recesszióra utaló adatok is érkeznének, akkor újabb fénykora érkezhet az aranynak.

Ennek eredményeként az idei évben véleményem szerint még számos cikk jelenhet majd meg arról, hogy történelmi rekordot döntött az arany dollárral szembeni árfolyama.