Felült az ágyán Európa betege, a GDP 145 százalékáig eladósodott olasz állam. Miközben Damoklész kardjaként lebeg a feje felett a formálódó európai fiskális szigor, rekordot döntött Itáliában a lakossági kötvényvásárlás. Róma ugyanis a hazai megtakarítások ösztönzésével akarja kiváltalni az Európai Központi Bank (EKB) zsugorodó vásárlásait. Pénteken rekordkeresletet vonzott a legújabb olasz lakossági kötvény.

Fotó: Shutterstock

Az olaszok 18,2 milliárd euró értékben vásároltak a négyéves futamidejű BTP Valore IT000554739=MI kötvényből, ami

új rekord Itáliában a lakossági kötvények piacán.

Az előzetes becslés 5-10 milliárd eurós keresletet prognosztizált az ötnapos értékesítés előtt. Az új típusú kötvény az utolsó két évben 4 százalékos step-up kupont fizet, amihez még 0,5 százalékos hűségprémium is járul.

Giorgia Meloni miniszterelnök konzervatív kormánya azt szeretné, ha az olasz megtakarítók növelnék az államadósság 9,4 százalékát kitevő részesedésüket,

bár már a jelenlegi lakossági részesedés is több mint kétszerese az euróövezet 4,4 százalékos átlagának. Az olasz adórendszer is ösztönző, hiszen az államkötvények adója 12,5 százalék, míg az egyéb pénzügyi befektetéseké, beleértve a bankbetéteket is, 26 százalék.

Az olasz kormánynak égető szüksége van a lakossági megtakarításokra, mert az EKB visszavonja a kötvényvásárlásokon keresztül végrehajtott ösztönző intézkedéseket, s a külföldi kötvénybefektetők is csökkentették az olasz kitettségüket.

Nem mindenki örül annak, hogy a kormány a megtakarításokat államkötvényekbe kanalizálja, mert ez forgalmat von el a bankbetétektől, és a pénzügyi termékeket értékesítő vagyonkezelők piacát is kiszárítja.

Egy olyan helyzetben, amikor nehéz megjósolni, merre tartanak a részvénypiacok, s az olasz betétek nulla hozamot kínálnak, a lakossági kötvény forrásokat von el mind az eszközkezelőktől, mind a banki finanszírozástól

– mondta Victor Massiah, az UBI Banca korábbi vezérigazgatója, aki jelenleg a milánói Cattolica Egyetem professzora.

Az idei második fél évben az olasz bankok hosszú távú EKB-forrásokat fizetnek vissza, s Olaszországnak 16 milliárd eurónyi lejáró adóssággal kell szembenéznie, amelyet az EKB nem fog pótolni.