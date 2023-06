A tavalyi mostoha esztendő után, 2023-ban sokkal kedvezőbbre fordult a piaci széljárás az amerikai tőzsdéken. A legmeghatározóbb részvényindex, az S&P 500 a 2022-es, közel 20 százalékos visszaesést követően, idén bő öt hónap alatt már közel 12 százalékot emelkedett, a tavaly októberi mélypontról pedig 20 százalékkal pattant fel.

A tengerentúli részvényeket sokáig nyomás alatt tartó piaci aggodalmak mostanra alábbhagytak, az amerikai gazdaság erejéről árulkodó makroadatok, az adósságplafon emeléséről szóló megállapodás és a most már talán tényleg a végéhez közeledő a kamatemelési ciklus is ismét parkettre csábítja a befektetőket. A Wall Street elemzőházai pedig egyre-másra javítanak részvénypiaci prognózisaikon.

Az év első felében mutatott ralinak tehát könnyen lehet, hogy nincs még vége, a további emelkedés viszont nagyban függ attól, hogy azok a befektetők, akik az elmúlt évben szinte „csontig” visszavágták részvénykitettségüket, visszatérnek-e a piacra. Mert a partvonalon bőségesen van készpénz: a Bank of America Global Research legfrissebb felmérése szerint az amerikai pénzpiaci alapok vagyona a hónap végén rekordszintre, 5,8 ezermilliárd dollárra hízott, és a globális alapkezelők készpénzállománya is kifejezetten magas a korábbiakhoz képest.

„Úgy tűnik, hogy a piac egy kicsit optimistább lett” – mondta a Reutersnek Chuck Carlson, a Horizon Investment Services vezérigazgatója.

Az erősödés pedig további erősödést szülhet a FOMO-jelenség miatt

– tette hozzá a befektetési szakember, utalva arra, hogy az eddigi rali szülte „kimaradástól való félelem” ösztönzőleg hathat a befektetőkre, újabb részvényvásárlási hullámot indítva.

Beárazták a jó híreket az elemzőházak

A befektetői derűlátás egyik legfőbb oka az amerikai gazdaság állapotáról érkező, vártnál jobb hírek, miután sok piaci szereplő hónapokig a valószínűbbnek vélt recesszióra készült.

Az infláció egyértelműen alábbhagyott, a munkaerőpiac ereje mégis megmaradt

– írta Brian Belski, a BMO Capital Markets vezető befektetési stratégája, egy friss, ügyfeleknek kiküldött jegyzetben. Míg az év elején egy súlyos recesszió volt a piacok legnagyobb félelme, „a katasztrófa várt receptje már egyszerűen nincs jelen”.

A BMO az eddigi 4300-ról 4550 pontra emelte az S&P 500 idei záróértékét, ami az eddigi 12 százalékos ralit követően további, közel 7 százalékos emelkedéssel kecsegtet a szerdai kereskedést 4267 ponton záró vezető indexben.

Az elmúlt napokban több más befektetési ház is rózsásabb kilátásokat fogalmazott meg, az Evercore ISI 300 ponttal toldotta meg korábbi prognózisát, és immár 4450 pontra várja az indexet az év végére. A Stiefel egyelőre nem merészkedik ennyire előre, a harmadik negyedév végére viszont szerintük is elérheti a 4400 pontot a részvénykosár. A Bank of America az előbbieknél valamivel óvatosabb, szerintük 2023 végén 4300 pontra futhat be az S&P 500.

Egy másik kulcskockázat a múlt héten oszlott el, azáltal, hogy a kongresszus elfogadta az adósságplafon felfüggesztéséről szóló törvényjavaslatot, elkerülve ezzel az amerikai gazdaságra nézve potenciálisan katasztrofális fizetésképtelenséget.

Az adósságplafon felfüggesztése és néhány elfogadható gazdasági adat már elég ahhoz, hogy felkeltse az emberek érdeklődését a tőzsde iránt

– mondta Keith Lerner, a Truist Advisory Services társbefektetési igazgatója. A befektetési tanácsadó optimizmusát tükrözi a hét elején frissített várakozása is, melyben a 3400–4300 pontos sávból 3800–4500 pontra srófolták fel az S&P 500 idei célsávját.

A fentieken túl a tőzsdézők kedvét fűtheti az is, hogy a jelek szerint a Fed valószínűleg már nem fog jelentősen szigorítani a monetáris kondíciókon. A befektetők azt árazzák, hogy a jegybank a jövő heti ülésén változatlanul hagyja az irányadó kamatlábat, és az idén már csak egyszer emel rajta.

Van ok az óvatosságra is

Mindemellett természetesen pesszimista hangokból sincs hiány. Közéjük tartozik John Lynch, a Comerica Wealth Management befektetési igazgatója, aki úgy véli, az S&P 500 még idén elérheti a tavaly őszi, 3580 pontos mélypontját, mivel a továbbra is szigorú kamatkondíciók az év második felében rányomják bélyegüket az amerikai gazdaság teljesítményére.

A vállalati eredmények borítékolható visszaesése miatt az egyik legnagyobb befektetési bank, a Morgan Stanley is a medvék táborát erősíti, forgatókönyvük szerint akár 3900 pontig is visszaeshet idén az S&P 500 értéke.

Aggodalomra adhat okot az is, hogy a zászlóshajónak számító, félezer vállalati részvényt tartalmazó index emelkedését csupán maroknyi, főként technológiai papír – például a Microsoft vagy az Nvidia – elképesztő ralija hajtja, amit részben a mesterséges intelligencia előretörésébe vetett remények táplálnak. Hans Olsen, a Fiduciary Trust Co. befektetési igazgatója szerint ez baljós jel, csakúgy, mint a fordított hozamgörbe, és azt mutatja, hogy a recessziós kockázatok továbbra is meglehetősen magasak. Ez pedig a magas készpénzállomány fenntartását indokolja.

A Ned Davis Research múlt heti elemzésében ugyancsak arra int, hogy hiába tartanak az amerikai alapkezelők bő 5 ezermilliárd dollárt pénzpiaci termékekben, ez az óriási likvid tőke egy jó ideig még nem csorog vissza a részvénypiacra. Ám ha mégis, az sem adna akkora lendületet a tőzsdéknek, mint amit a korábbi bikapiacok elején, 2003-ban vagy 2009-ben láthattunk, és amiben most is reménykedik sok befektető.