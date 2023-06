Továbbra is vásárolja saját részvényeit az OTP, a szerdai kereskedésben 80 ezer darabot gyűjtöttek be, a tranzakciók átlagára 11 953 forint volt – jelentette be a bank. Ezzel a pénzintézet sajátrészvény-állománya 0,18 százalékra nőtt. A bank vásárlásai – ezúttal ismét közel 1 milliárd forint értékben – a napi tőzsdei volumenhez jelentősen hozzájárultak, a szerdai forgalom csaknem 10 százalékát tették ki.

Fotó: Kallus György / Világgazdaság

A közgyűlés április 28-án hatalmazta fel saját részvények megszerzésére a bankot, az elméleti limit 70 millió darab részvény, jelenleg 499 ezer darab közelében jár az állomány. A közgyűlés egyben fordulópontot is jelentett a bankrészvény árfolyamában is, aznap vettek lendületet az előtte két napja még 9664 forinton záró OTP-papírok. Azóta 15,4 százalékos erősödés történt, a kifizetett, részvényenként 300 forintos osztalékkal korrigálva pedig 18,4 százalék.

Májusban és júniusban összesen 13,2 milliárd forintot fordított a bank sajátrészvény-vételekre.

A jelenlegi tőzsdei árhoz képest egész jó bekerülési átlagár jött össze

OTP-részvénnyel és -kötvénnyel is bővült a topvezető portfóliója Csütörtökön az OTP azt is közölte, hogy az igazgatóság több tagja élt a javadalmazási politika szerint őket megillető részvényopció-elfogadás lehetőségével, a papírokért egyiküknek sem kellett fizetnie. Csányi Sándor elnök-vezérigazgató 54 135 darab bankrészvényhez jutott, ha úgy dönt, eladja a frissen megszerzett papírokat, 644 millió forintot kap. Becsei András vezérigazgató-helyettes 9546 darab bankpapírhoz jutott, Bencsik László vezérigazgató-helyettes 17 356 darab bankrészvényt hívott le. Mellettük az igazgatóság további öt tagja szerzett ilyen módon OTP-részvényeket, összesen 70 602 darabot.

A teljes lehívások mindösszesen 151 639 darab bankrészvényt érintettek. A jelek szerint az OTP által kibocsátott és tőzsdére bevezetett kötvényeket is jó befektetésnek tartja a menedzsment: Bencsik László legalábbis a szerdai bejelentés szerint vásárolt az OTP már piacon lévő dollárkötvényeiből, 102,93 százalékos árfolyamon, 200 ezer dollár névértéken. A kötvény kamata dollárban évi 8,75 százalék.

Szépen gyarapodik a Richter sajátrészvény-portfóliója is, az ő programjuk április 6-án indult, szerdán 21 772 darabot vettek 8385 forintos átlagáron. Ezzel 775 949 darab van házon belül, a kibocsátott mennyiség 0,42 százaléka. A Richter részvényei a több mint két hónapja tartó vásárlások óta 5,1 százalékkal értékelődtek fel. A programban közöltek szerint a Richter kerete maximum 40 milliárd forint értékű saját pakett megvételét teszi lehetővé jövő április 6-ig. A saját csomag piaci értéke jelenleg 6,5 milliárd forint.

A Mol eladási tranzakcióról számolt be csütörtökön: az előző napi kereskedésben 3044 forintos átlagáron adott el 25 ezer darab olajrészvényt Molnár József vezérigazgató.

A Telekom nem hónapokra elnyújtva, hanem évi egyszeri aukción vásárol a saját részvényeiből, legutóbb is sikerült a teljes keretet felhasználniuk.