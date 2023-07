Látványosan visszaesett a Morgan Stanley második negyedéves nyeresége: a befektetési bank profitja éves viszonylatban 18 százalékkal, 2,2 milliárd dollárra csökkent, az egy részvényre jutó eredmény pedig 1,24 dollárra szűkült a tavalyi második negyedévben elért 1,39 dolláros szintről. A nagybank nyeresége annak ellenére csökkent, hogy bevétele a negyedév során 13,13-ról 13,46 milliárd dollárra nőtt, az eredményt azonban a 8 százalékkal 10,5 milliárd dollárra ugró kiadások alaposan megtépázták.

Az elemzői várakozásoknál jobban, de a tavalyi eredményeknél rosszabbul sikerült a Morgan Stanley második negyedéve.

Fotó: Emmanuel Dunand / AFP

A nyereség visszaesésében a 308 millió dollárra rúgó végkielégítés-kifizetéseken túl nagy szerepet töltött be a fúziós és felvásárlási (M&A) piac gyengélkedése is: a globális befektetési banki tevékenység ugyanis 36 százalékkal esett vissza a tavalyi év azonos időszakához képest, így a szegmensből a Morgan Stanley csupán 1,16 milliárd dollárnyi bevételre tett szert – ez is javulás ugyanakkor az első negyedéves adatokhoz képest, így az elemzők szemében pozitív üzeneteket hordoz.

Harmadával csökkent a befektetési bankárok fizetése az év első felében Évtizedes mélypontra került a befektetési bankárok fizetése az Egyesült Államokban a fúziós és felvásárlási (M&A)-piac gyengélkedése okozta vállalati bevételcsökkenés nyomán. A globális M&A-piac aktivitása az év első felében 38 százalékkal, 1,3 ezermilliárd dollárra szűkült éves összehasonlításban, ami a pandémia kitörése óta mért legrosszabb évkezdés a szegmens számára.

A vállalat vezérigazgatója, James Gorman szerint a második negyedév kihívásokkal teli piaci környezetet tartogatott számukra, amely ugyan makrogazdasági bizonytalanságokkal és visszafogott ügyfélaktivitással kezdődött, de azoknál sokkal pozitívabb felhangokkal végződött.

Év eleji szintjét környékezi a Morgan Stanley árfolyama

A befektetési bank vagyonkezelési üzletágának bevétele a megnövekedett kamatbevétel nyomán 16 százalékkal, rekordot jelentő 6,6 milliárd dollárra ugrott.

A Morgan Stanley eredményei az éves viszonylatban mutatott visszaesés ellenére felülmúlták a szakértői várakozásokat: az egy részvényre jutó eredmény (EPS) 7,3 százalékkal, míg a bevétel 2,8 százalékkal volt jobb a Refinitiv elemzői konszenzusában szereplő adatnál.

A vállalat a negyedév során 12 millió darab saját részvényt vásárolt vissza egymilliárd dollár értékben, illetve elfogadott egy több éven átívelő, 20 milliárd dolláros keretösszegű további részvény-visszavásárlási stratégiát is.