A szebb napokat látott, történetét az internet hőskoráig visszavezető Yahoo! ismét megpróbálkozna a tőzsdei jelenléttel – közölte Jim Lanzone, a cég vezérigazgatója egy interjúban. A cégvezető szerint minden készen áll az IPO-hoz, a vállalat mérlege is érdemi nyereséget mutat. Ugyanakkor azt is elmondta, hogy a tőzsdén kívüli lét is járt előnyökkel, ugyanis az tette lehetővé a szükséges strukturális változásokat. Ennek keretében Lanzone ahhoz hasonló üzleti egységeket alakított ki, mint amilyeneket korábban a CBS Interactive vezetőjeként hozott létre.

Fotó: Benny Marty / Shutterstock

Lanzone a Tinder éléről érkezett a Yahoo!-hoz, miután azt 2021 szeptemberében megvette az Apollo magántőkealap a Verizontól, hogy újra önálló cégként működtesse. A Verizon a Yahoo!-t és az AOL-t 2015-ben és 2017-ben vásárolta meg, hogy aztán 2021 szeptemberében jelentős veszteséggel, 5 milliárd dollárért adja el az Apollónak.

Mindez jelezte a Yahoo! jelentőségének csökkenését is az online térben, noha a Financial Timesnak nyilatkozó cégvezető szerint az oldal még mindig az öt legforgalmasabb weboldal egyike globálisan. A cég 1996-ban már belépett a tőzsdére, és

2008-ban még visszautasította a Microsoft 47 milliárd dolláros ajánlatát.

Az oldalnak több mint 30 aloldala van a pénzügyektől a sporton át a hírekig, de továbbra is kínál e-mail-szolgáltatást, és a Yahoo!-é a startupok világának híreit bemutató Techcrunch is.

Lanzone szerint a cég mellett szól a hosszú távú márkaérték, hiszen számos területen, legyen szó sportról vagy épp pénzügyről, az első vagy második helyen a Yahoo!-t találjuk. A cégvezető szerint ezért akár ötven-száz évig is életképes a jelenlegi üzleti modell. Ennek ellenére azonban a felvásárlási lehetőségektől sem zárkózna el a vállalkozás, noha több híresen rosszul sikerült ügyletet találni a cég történetében.

A cégvezető elmondta azt is, hogy már bele is kezdtek a felvásárlásokba, például az online fogadásokra fejlesztett Wagr megvételével. Hozzátette, hogy a Yahoo! a keresések terén még mindig a harmadik helyen van, még ha ez nem is jelent túl nagy piaci részesedést a Google és a Microsoft mellett. Végezetül a mesterséges intelligenciával kapcsolatos optimizmusát is kifejtette.