Amerika most Detroit felemelkedését emlegeti, a múlt század első felét, amikor a déli államokból vándormunkások ezreit vonzotta az ott kiépült autóipar. A hagyományos gépkocsigyártás romba dőlt fellegvárának már az önkormányzata is csődöt jelentett tíz évvel ezelőtt. Most éppen fordított az ipari migráció iránya. Az elektromosautó-ipari fellendülés vonzóvá tette a vidéki Délt.

Fotó: Shutterstock

Most éppen Georgia, Kentucky és Tennessee számít a legnépszerűbb célpontnak. Például a Ford 6 ezer fős, BlueOval City névre keresztelt villanyautó- (EV) üzeme és akkumulátorgyára egy Stanton nevű, 400 lakosú kisvárosba települ. Ahol

a grillbüfén, a Dollar General filléres boltján és a temetőn kívül nincsen semmi.

A családtagokkal is számolva, a kiépülő szolgáltatási szektorral is kalkulálva, de az ingázókat levonva, elképesztően tág határok között, akár 10-100-szoros lakosságnövekedés is történhet.

Ránk omlott egy feladathegy

– mondta a The Wall Street Journalnak Allan Sterbinsky stantoni polgármester, hozzátéve:

kellenek lakóparkok, iskolák és rendőrség.

Az elmúlt öt évben 110 milliárd dollárnyi amerikai beruházást hajtott végre az autóipar, ennek felét a déli államokban.

Száz évvel ezelőtt az amerikai autóipar északra települése átalakította a középnyugati városokat, kicserélődött és felduzzadt a lakosság, míg most dél felé vándorolnak a vállalatok, bár kevésbé hangsúlyosan, de mégis drámai módon átszabva a vidéki kisvárosok társadalmi szövetét

– hangsúlyozta John Mohr, az Autóipari Történészek Társaságának vezetője.

Fotó: Shutterstock

Az amerikai Dél évizedek óta készül az autóipari forradalomra. Fejlesztették a vízi és szárazföldi utakat, elektromos hálózatot építettek ki, előkészítettek ipari területeket a beruházásokra. Mérnökök, technikusok, gyári munkások új generációját képezték, már azt megelőzően, hogy az első rakomány építőanyag megérkezett volna.

A Georgiában 5,5 milliárd dollárt befektető Hyundai például a fejlett infrastruktúra és a beszállítói hálózat mellett azt emelte ki fontos telepítőtényezőként, hogy az állam rendkívüli erőfeszítéseket tesz a munkaerő kiképzéséért. Ösztöndíjasokat küldtek Ázsiába, s a gyár mellett egy

képzési központ épül, ahol még futószalag-szimulátor is lesz.

Jókora vonzerő az autógyártóknak, hogy a déli államokban alacsonyabbak az energiaköltségek, mert a palaforradalom miatt olcsóbb a földgáz, továbbá nagyobb a megújuló energia részesedése. Amíg Michiganben 8,29 cent egy kilowattóra ipari áram, addig Tennessee-ben csupán 6,41 cent, de Georgiában is csak 7,01 cent. Márpedig

az akkumulátorgyártó létesítményeknek hatalmas az energiafogyasztásuk.

Akár ötszöröse is lehet egy hagyományos autógyárénak.

Az elmúlt két évtizedben a Nagy Tavak régiójában egyharmadával, 400 ezer fő alá csökkent az autóipari foglalkoztatás, míg a déli államokban közel egyharmadával nőtt, és meghaladta a 200 ezer főt.