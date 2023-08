Még nincs 22 éves, mégis közel 150 millió dolláros vagyonnal rendelkezik korunk egyik legnagyobb popsztárja, Billie Eilish, aki azon túl, hogy rendre megtölti az arénákat koncertjeivel, kiemelkedően jól bánik pénzével is – pontosabban tudja, kire bízza vagyonát, hogy az folyamatosan gyarapodni tudjon.

Fotó: Balogh Zoltán / MTI

Az Oscar-díjas, hétszeres Grammy-díjas, Golden Globe-díjas amerikai énekesnő és dalszerző, aki Billie Eilish Pirate Baird O’Connellként látta meg a napvilágot 2001 decemberében, sok más hírességhez hasonlóan

Paul Wachterre, és annak Main Street Advisors nevű befektetési tanácsadó cégére bízza vagyona kezelését.

Wachter és cége 2002 óta van jelen a befektetési piacon, jelenleg 4,78 milliárd dollár áll a kezelésük alatt, és olyan neveket is ügyfeleik közt tudhatnak, mint a zenei producer Jimmy Iovine, a zenész Bono, a színész Arnold Schwarzenegger, a két talán legismertebb rapper Drake és Dr. Dre vagy éppen a kosárlegenda LeBron James.

Billie Eilish vagyona a jelenlegi becslések szerint 141 millió dollár, melyből 24 millióra a Spotify-streamjeiből, 9 millióra az Apple Music lejátszásaiból, 30 millióra pedig a zenei jogdíjaiból tett szert. Vagyona legnagyobb részét, 85 millió dollárt részvény-, kötvény-, illetve ingatlanbefektetésekben tartja, amelyek hozama szintén hozzájárul tőkéje növekedéséhez: az elemzők számításai szerint

Eilish részvénybefektetésein 24 százalék feletti hozamot tudott elérni az elmúlt időszakban,

ingatlanbefektetésin pedig nagyjából 10 százalékos profitrátát ért el ugyanezen időszak alatt.

A szakértők előremutató kalkuláció szerint az idei Sziget egyik legnagyobb fellépőjeként is számon tartott Eilish összvagyona a következő évek során előreláthatólag évi 30 százalékkal is növekedhet, ami kiváló befektetésein túl rohamosan növekvő zenei bevételeinek is köszönhető: az előadóművész ugyanis míg 2018-ban csak 15 millió dollárt tett zsebre ilyen forrásokból, 2020-ban ennek több mint háromszorosát, 49 milliót, 2021-ben pedig már 75 millió dollár feletti összeget kereshetett meg slágereivel.