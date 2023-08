Michal Burry nevét a Nagy Short című könyvből majd filmből ismerhette meg a világ, és a sztárbefektető lépéseit azóta is feszült figyelemmel követik sokan. Bár az értékpapírrá tett jelzáloghitelek elleni fogadásának sikerét nem ismételte meg, sőt több fogadása is a visszájára sült el, a befektetők még mindig árgus szemmel követik a lépéseit.

Ebben őket az amerikai jogszabályok is segítik, melyek értelmében bizonyos méret fölött a nagy alapoknak – mint amilyen a Burry vezette Scion Asset Management – negyedévente közzé kell tenniük a birtokukban lévő értékpapírok listáját, igaz, erre azért van jó pár napjuk, úgyhogy könnyen lehetnek az adatok idejét múltak a közzétételkor.

A Scion hétfőn tette közzé, hogy milyen értékpapírokkal rendelkezett a második negyedév végén, vagyis június 30-án.

A most közzétett lista alapján Burry nem látja sokkal biztatóbbnak a jövőt, mint 2008-ban, leghíresebb befektetése idején, legalábbis erre utal, hogy több mint 1,7 milliárd értékű befektetéséből kettő is a piacok esésére fogad, nem is kis összeggel. Burry ugyanis közel 740 millió dollár értékben vásárolt esésre játszó Put opciókat egy a Nasdaqot követő ETF papírjaiból, és további közel 890 millió dollárért pedig egy, az S&P 500-at követő ETF papírjaiból.

Tehát a befektetési guru az általa kezelt vagyon túlnyomó többségét a nagy amerikai tőzsdeindexek esésére tette fel, egyelőre sikertelenül, hiszen június 30. óta mind a Nasdaq, mind az S&P 500 erősödött.