Számos esetben kedvezőbbek lehetnek a hagyományos utasbiztosítások annál, mint amit a fapados légitársaságok kínálnak – állítja hétfői közleményében a hagyományos utasbiztosításokat kínáló CoverMe digitális biztosítási platform.

A társaság is hangsúlyozza azonban, hogy attól is függ, melyik biztosítás a kedvezőbb, hogy milyenek az ügyfél utazási szokásai és igényei. A klasszikus utasbiztosítóknál szélesebb körből választhatunk. Ezért aztán

van lehetőség kiemelt fedezetet nyújtó csomagok és kiegészítő biztosítások megkötésére is, amelyek több kockázattal szemben nyújtanak védelmet,

mint a fapadosok biztosításai. Ugyan emiatt választani közülük körülményesebb lehet, ám betegség, baleset vagy nagyobb értékek elvesztése esetén előnyösebbek, mint a fapadosok megoldásai.

A sportolók és az idősek a közlemény szerint kiemelten jobban járhatnak a hagyományos szerződésekkel, mert ezeket ki lehet terjeszteni drága termékekre is, míg a fapados légitársaságok az életkort is korlátozzák, ameddig köthető biztosítás orvosi költségekre náluk.

A klasszikus utasbiztosítások a személyes vagyontárgyak után is fizethetnek, például akkor is, ha ellopnak valamit az utazótól a strandon.

Azt azonban a CoverMe is elismeri, hogy sokkal könnyebb a biztosítást a fapadosoknál kötni, ráadásul azok feltételei kifejezetten a repülőutakhoz igazodnak, így kiterjednek a járattörlésre, késésre, útlemondásra is. Ezeknek a biztosításoknak a fedezete általában szűkösebb, a hagyományos biztosításokkal szemben készpénzt is fedezhetnek. A légitársaságoknál a biztosítást a jegyvásárláskor meg lehet kötni, és a biztosítási díjat is ki lehet fizetni a jeggyel együtt.

A CoverMe ezért azt javasolja, hogy indulás előtt tájékozódjanak a lehetőségekről, hiszen akik csak általános fedezetre vágynak, azoknak elég lehet a légitársaságok által kínált biztosítás, míg akik hosszabb időre kelnek útra, azoknak mindenképpen érdemes átnézniük a hagyományos utasbiztosításokat is.