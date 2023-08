Napi néhány száz forintért akár sokmilliós kiadást is meg lehet úszni egy jól megválasztott utasbiztosítással – hívta fel a figyelmet a VG Óperencia podcast stúdiójában Németh Péter, a CLB Független Biztosítási Alkusz értékesítési és kommunikációs igazgatója. Ennek az ára eltörpül egy külföldi nyaralás költsége mellett, nyáron mégis biztosítás nélkül utazik a magyarok többsége.

Biztosítás nélkül utazni milliós kockázat. Ugyan télen az utazók 70 százaléka már biztosítással utazik, nyáron viszont jóval kevesebben, így jön ki éves átlagban, hogy

a külföldre készülők fele köt csak biztosítást.

A szakember arra is figyelmeztetett, hogy érdemes már a repülőjegy vagy szállásfoglalással egyidőben, illetve az utazási csomag megvásárlásakor útlemondási biztosítást is kötni, hiszen bárkivel előfordulhat, hogy betegség, vagy egyéb ok miatt nem tud elutazni, vagy korábban kell hazajönnie.

Sokan úgy tudják, hogy a bankkártyákhoz kapcsolódó biztosítással megfelelően védettek a káresemények anyagi vonzatáról szemben, de ezzel kapcsolatban sok a félreértés. Egyrészt nem mindenki tudja, hogy azt aktiválni kell, és nem minden banknál egyformán, másrészt azok a biztosítások, amelyek évente egy-kétezer forintba kerülnek, jóval kisebb fedezetet jelentenek, mint a teljes körű utasbiztosítás. A CLB értékesítési és kommunikációs igazgatója elmondta:

a szálláshelyekhez hasonlóan a biztosításokat is kategorizálják, az egycsillagostól az ötcsillagosig.

Ezek árban minimális, tartalomban viszont óriási különbségeket jelentenek. Napi néhány száz forintért már magas szintű védelmet jelentő személyre szabott utasbiztosítás érhető el. A CLB szakértője már egy kisebb horvátországi utazásba sem vágna bele pusztán bankkártyás biztosítással, de azt sem tartja jó ötletnek, ha valaki csak úgy kiugrik Bécsbe egy napra. A határt átlépve ugyanis már bármilyen sérülés, baleset következtében külföldi kórházba viszik az érintetteket, ami rendkívül drága lehet.

A magyarok szeretnek aktívan nyaralni, robogót bérelnek, jetskiznek és kölcsönautóval is szívesen kirándulnak. Szerencsére a biztosítási események aránya kicsi, a biztosítottak 3-4 százalékát éri kár, de nem ritkán milliós számlákat térít meg számukra a biztosító. Előfordult már, hogy egy nyílt töréssel mentőautóval, vagy speciális repülőgéppel kellett valakit hazaszállítani egy síbaleset vagy nyári robogózás során bekövetkezett baleset után. A szállítás és a külföldi betegellátás költsége nagyon sokba kerül, akinek nincs biztosítása, minden költséget kénytelen maga fizetni.

Nagyon jól felszerelt kórházak vannak külföldön, de borsos áron. Leggyakrabban

kisebb kórházi beavatkozások,

egynapos, nem bent fekvő ellátások,

medúzacsípés

vagy vírusfertőzések

miatti ellátásért térít költségeket a biztosító.

Egy általános vizit recept felírással 20-30 ezer forint, ha varrni kell a sérülést, az már 80-100 ezer forint, ennél is komolyabb beavatkozásnál könnyen ugrik egy nullát az összeg és jönnek a milliós egészségügyi számlák.

A nem betegség eredetű károk körében vezet a poggyászkár, az elvesztés vagy máshova szállított poggyász, de előkelő helyre jöttek fel a külföldön bérelt autók feltörései. Ezekre jellemzően még a jármű leadása előtt a reptéri parkolóban kerül sor, amikor az érintetteknek a repülő indulása miatt a helyszínen már nincs idejük feljelentést sem tenni. Ilyen esetben is van azonban lehetőség itthon megtenni a feljelentést. "Ha még ha nem is kerül elő a tettes és az ellopott tárgyak, a biztosító fizet a károsultaknak" – hívta fel a figyelmet Németh Péter.

