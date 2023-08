Valószínűleg csökkenteni fogja a kamatokat a jövő év második negyedévében az amerikai jegybank (Federal Reserve), függetlenül attól, hogy az amerikai gazdaság recesszióba kerül-e, vagy sem – írják a Goldman Sachs elemzői.

Jerome Powell, a Fed elnöke. Fotó: Northfoto

„Mégpedig azért vághat a Fed, mert amint látható közelségbe kerül az inflációs cél, normalizálnia kell a kamatokat a prosperitást korlátozó szintről, nem kell ehhez a recesszióra várnia” – fogalmaz David Mericle vezető elemző.

Az amerikai gazdaságtörténet egyik legagresszívabb kamatemelési kampánya után a Fed irányadó kamatlába az 5,25–5,5 százalékos sávban mozog, ami a 2001 óta a legmagasabb szint.

Mivel a Wall Street-i szakértők egyre kevésbé látják valószínűnek a recessziót, és a Goldman Sachs saját csapata is „nem látványos növekedést” vár, az infláció üteme határozza meg a kamatpolitikát, az pedig, úgy tűnik, jó irányba halad.

A múlt héten a Munkaügyi Statisztikai Hivatal adatai azt mutatták, hogy a fogyasztóiár-index, amely kiszűri az ingadozó élelmiszer- és energiaárakat, júliusban 0,2 százalékkal nőtt, ugyanannyival, mint júniusban.

Ez 2021 februárja óta az első alkalom, hogy a fogyasztóiár-index egymást követő két hónapban csak 0,2 százalékkal emelkedett, és sok elemző úgy véli, a Fed a következő, szeptemberi ülésén változatlanul tartja a kamatlábakat.

A Fed által nyomon követett másik inflációs mutató, a személyes fogyasztói kiadások (PCE), szintén inflációcsökkenést mutatott az utóbbi időben.

„Arra számítunk, hogy 2024 második negyedévében a PCE-maginfláció éves szinten 3 százalék alá, havi bázison évesítve pedig 2,5 százalék alá csökken, míg a bérnövekedés éves szinten 4 százalék alá esik” – emelte ki Mericle.

Ezek a vágásiküszöb-értékek nagyjából megfelelnek a Fed kamatpolitikájáról döntő nyíltpiaci bizottság előrejelzéseinek és a legutóbbi, 1995-ös vágási ciklus kezdetén fennálló kritériumoknak

– tette hozzá.

A Bank of America és a Wells Fargo is ebben az időszakban várja a csökkentések megkezdését. A Bank of America elemzői egyébként nemrégiben novemberre tolták ki a Fed következő várható kamatemelését, és jövő júniusra teszi a csökkentések startját.