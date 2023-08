Az elmúlt másfél év legfontosabb eseményei a devizapiacon, különös tekintettel a forint árfolyamára, hogy a mozgások jóval nagyobb mértékűek és gyorsabban zajlanak le, mint korábban bármikor. Az úgynevezett volatilitás, vagyis az árfolyam változékonysága (mozgékonysága) jelentősen megnőtt. Mindez egyre nehezebb helyzetbe hozza azokat a gazdasági szereplőket, akiknek valamilyen eurókitettségük van, hiszen

lassan ott tartunk, hogy a következő néhány hétre is nehéz meghatározni, hogy milyen euró/forint árfolyam várható, nemhogy hónapokra előre.

Nehéz üzleti tervet készítenie azoknak a vállalkozásoknak, ahol magas a devizakitettség. Fotó: Shutterstock

A hazai fizetőeszköz euróval szembeni árfolyama az idei évben durván a 365–405 közötti sávban mozgott. Ez a több mint 10 százalékos sáv már önmagában komoly különbséget jelenthet egy-egy importőr vagy exportőr számára, akinek a forintban jelentkező egyéb pénzmozgásaihoz kell mindezt igazítani és a folyamatosan szűkülő profit marzs terhére kell az esetleges deviza konverziós veszteségeket elszenvedni.

Talán a szélsőértékek közötti ijesztő különbségnél is fontosabb azonban, hogy maga az árfolyam mozgékonysága és egyik hétről a másikra történő változékonysága nőtt meg jelentős mértékben a korábban megszokotthoz képest, vagyis a tervezhetőség komoly pofont kapott 2023-ban.

Elég csak a legutóbbi néhány hónapot felidézni, amikor kétszer is előfordult, hogy két nap alatt 10 forintnál is többet emelkedett az árfolyam, egyszer pedig azt figyelhettük, hogy különösebb hírek nélkül három nap alatt erősödött vissza ugyanilyen mértékben az árfolyam.

Mit tehet egy tudatos vállalat a pénzügyi tervezésnél?

Minden vállalkozás, akinek valamilyen formában devizaforgalommal kell számolnia, saját bőrén tapasztalhatta, hogy ez milyen komoly veszélyt jelent a cég alaptevékenységének profittermelő képességére. Ha lekötünk egy szerződést néhány hónapra előre, és az éppen aktuális árfolyamot vesszük alapul, az árfolyam akár 8-10 forintot is könnyedén változhat a teljesítésig, aminek már a kalkulált profittartalomra is számottevő hatása lehet.

Emiatt érdemes mindenkinek, akinek nagyobb mennyiségű devizával van dolga (legyen exportőr vagy importőr), előre gondolkodni és tervezni az átváltási árfolyamokat. Mivel számos eszköz áll manapság már azok rendelkezésére, akik devizaátváltásra kényszerülnek, talán a legfontosabb ebben a helyzetben, hogy legyen fedezeti stratégiája a cégnek.

Mit értünk fedezeti stratégia alatt?

Minden olyan segítség, amivel a devizamozgások hatását csökkenteni vagy megszüntetni tudjuk tudatos, előre megtervezett lépésekkel, devizafedezési stratégiának nevezhető. Ez lehet egy teljes mértékű előre fixált konverzió, amikor az átváltandó összegre vonatkozóan az árfolyamot előre rögzítjük. Lehet olyan többlépcsős megoldás, melynek folyamán, ha jó irányba mozdul az árfolyam, akkor részenként váltjuk át, vagy fedezzük a devizakitettséget.

Elképzelhető olyan megközelítés is, amikor abban az esetben cselekszünk, ha számunkra rossz irányba mozdul az árfolyam, és ilyenkor tűzünk ki olyan értékeket, ahol már mindenképpen lépünk az árfolyamrögzítés irányába (stop-loss szemlélet). A stratégia tehát sokféle lehet, a lényeg, hogy manapság semmilyen pénzügyi vezető nem tekinthet úgy a devizaárfolyamokra, mint egy adottság, mert ebben az esetben ő kerül a spekuláns pozíciójába, éppen azzal, hogy nem csinál semmit, miközben jelentős devizakitettséggel rendelkezik a vállalata. Ilyenkor futja annak a kockázatát, hogy egy nagyobb elmozdulás akár jelentős veszteséget jelenthet neki, illetve a cégnek.

Milyen összeg az, aminél már érdemes fedezeti stratégiában gondolkodni?

Fontos kiemelni, hogy devizakitettség elleni stratégiát már a legkisebb devizaösszegeknél is alkalmazhat egy vállalat, hiszen a saját kereskedelmi bankjával is megállapodhat abban, hogy a tényleges teljesítés napjára, előre meghatározott átváltási árfolyamokat rögzít és ezzel pontosan tervezhetővé teszi az jövőbeni pénzmozgásokat.

Ugyanakkor az is tény, hogy minél nagyobb devizaösszegekről beszélünk, annál széles körűbb és több elemből összeállított fedezeti stratégiát építhet fel egy cég. Nagyjából havi 100 000 euró feletti összegeknél már több megoldás is kínálkozhat a stratégia kialakítására.

Hogyan alkossunk fedezeti stratégiát?

Fedezeti stratégia alkotása természetesen nem egyszerű dolog, és minél nagyobb a kitettség, annál nagyobb a felelősség is. Ugyanakkor nem szabad azt a hibát elkövetni, hogy a vállalkozó azon bosszankodjon, hogy ha nem fedezte volna a deviza átváltását, akkor jobban járt volna. Természetesen előfordulhat ilyen eset, de az már megint spekuláció lenne, hiszen nem a normál tevékenységén, a jó árképzésen érte volna el azt az extra profitot, hanem a devizaárfolyamok mozgásán. Ez pedig általában nem tartozik a szakterületei közé. Vagyis itt éppen az eredményezhetett volna plusznyereséget, hogy devizaspekulációval eredményt ért el. A fedezeti stratégia lényege viszont éppen az, hogy ne a devizaspekuláció kerüljön előtérbe, hanem a tényleges üzleti tevékenységünk eredményét tudjuk megőrizni, és az ne változzon jelentősen az árfolyamok elmozdulásának következtében.

Mi történik, ha nem vagyok jártas a devizaügyletekben?

Több lehetőség is van arra, hogy szakemberhez forduljunk ilyen témában. Pénzügyi szolgáltató cégek és pénzügyi tanácsadók is foglalkoznak devizafedezési stratégia építésével, de ennek költséghatékonysága azért általában csak magasabb devizaforgalom esetén értelmezhető. Ugyanakkor egyszerű lépéseket, és fedezeti ügyeleteket mindenki meg tud tenni, akár saját pénzügyi szolgáltatójánál is. Sok esetben a szolgáltatók fel vannak készülve, hogy az ügyfelek számára edukációs segítséget is nyújtsanak, amivel elindulhatnak a tanulás útján és néhány éven belül könnyedén a legmodernebb fedezési stratégia kialakításában is profivá váljanak.

Merre fog menni a forint árfolyama?

Hogy mi fog történni a forinttal 2023 végén vagy 2024-ben? Ezt pontosan senki nem tudja megmondani, de arra jó esély van, hogy a jelenlegi változékony és hírektől vezérelt világunkban ugyanúgy megmarad az árfolyam mozgékonysága, ahogy azt az év első felében tapasztaltuk. Fel kell készülni arra, hogy a következő időszakban is lesznek hirtelen elmozdulások és olyan váratlan események, amik ellentétesek az elemzői várakozásokkal. Ha nem védekezik az ember, akkor könnyen megégetheti magát.