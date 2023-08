A Boeing azonosított egy új problémát 737 MAX repülőgépeknél, ami a Spirit AeroSystems nevű beszállító által, a repülőgép hátsó nyomáskiegyenlítő válaszfalán végzett szerkezeti összeszerelési munkálatokból ered. A 737-esek különösen érzékeny részén lévő nem megfelelő rögzítőfuratok miatt újra felvetődött, hogy a két cég együttműködése hogyan alakulat a jövőben.

Fotó: Shutterstock

A Boeing több törzset is megvizsgált: néhány repülőgépen több száz, egymáshoz nem illeszkedő lyukat talált. Ezeket rögzítőelemekkel töltötték ki, és a Spiritnél átmentek a minőségi ellenőrzésen, mielőtt vasúton a Boeinghez szállították őket. A Boeing megerősítette, hogy a legutóbbi probléma késlelteti az első MAX 8 leszállítását a Malaysia Airlinesnak, amelyek augusztus 28-án érkeztek volna meg a délkelet-ázsiai ország légitársaságához – írja a Reuters.

A vállalat közölte: egyelőre úgy véli, hogy az új probléma a legkelendőbb MAX 8-as típus egy részére korlátozódik, de a cég vizsgálja, hogy a régebbi 737 Next Generation típusú repülőgépek is érintettek lehetnek a hibában. Az még nem világos, hogy hány repülőgépet kell majd javítani, illetve ez mennyi időbe telik. Hozzátették: továbbra is szállítanak olyan 737-eseket, amelyeket nem érint a probléma. A Spirit az eset kapcsán közölte, hogy változtatásokat hajtott végre a gyártási folyamatokban.

Az amerikai Szövetségi Légügyi Hivatal azt válaszolta a hírügynökség kérdésére, hogy ismeri a gyártási hibát, amely nem befolyásolja a repülés biztonságát. A probléma felfedezése után a Boeing részvényeinek árfolyama több mint 2 százalékkal esett vissza, míg a Spirit AeroSystems esetében a 6 százalékot is meghaladta a csökkenés mértéke. A Boeing az elmúlt években számtalan gyártási hibával szembesült, ami az ellátási láncok megszakadásával együtt kevesebb leszállított járművet eredményezett. Sőt, a 737-es típust

korábban világszerte repülési tilalmakkal sújtották.

A második negyedévben azonban felpörgött a termelés: a vállalat 136 repülőgépet szállított le, 15-tel többet, mint tavaly ilyenkor. A cég korábban bejelentette azt is, hogy felpörgeti legkeresettebb, Max típusú gépeinek gyártását, a havi 31 helyett a jövőben 38 ilyen gép gördülhet majd le a gyártósorról, a Dreamliner 787-es típusból pedig az év hátralevő részében havonta négy helyett ötöt készíthet a társaság. A Boeing júliusban azzal számolt, hogy idén 400-500 darab 737-es repülőgépet szállít le megrendelőinek, azt még nem tudni, hogy az új hiba ezt hogyan fogja befolyásolni.