Hetek óta akadozva fizeti ki a szállásadóknak a nekik járó foglalási díjakat a Booking.com: első körben előre tervezett és bejelentett informatikai karbantartásról volt szó, ennek azonban azóta többször is módosított határideje is lejárt már, és még mindig vannak hazánkban is, akik nem kapták meg akár millió forintos nagyságrendű utalásaikat sem. A fennakadás mögött az anyavállalat beszámolója alapján anyagi okok szinte biztosan nem állhatnak.

A Booking.com mögött álló vállalat, a Booking Holdings ugyanis kirobbanó negyedéves adatokról számolt be nemrég közzétett gyorsjelentésében. A csoport bevétele 27 százalékkal, 5,5 milliárd dollárra ugrott éves viszonylatban, nyeresége pedig hatalmasat, 51 százalékkal, 1,3 milliárd dollárra nőtt.

Az egy részvényre jutó eredmény 66 százalékkal, 34,89 dollárra emelkedett.

A vendégéjszakák terén 9 százalékos növekedést figyeltek meg a vállalatnál, a rajtuk keresztül lebonyolított foglalások értéke pedig 2022 második negyedévéhez képest 15 százalékkal, 39,7 milliárd dollárra ugrott.

A Booking anyavállalatának árfolyamában ugyan kisebb gödör keletkezett, mikor napvilágra került a késedelmes kifizetés ténye, de ezt a pár nap alatt teljes mértékben maga mögött is hagyta a kurzus, amely az idén több mint 50 százalékos pluszban jár – mindössze 12 százalékponttal maradva le egyik legnagyobb riválisától, az Airbnbtől, amely 18 százalékkal, 2,48 milliárd dollárra emelkedő negyedéves bevételről, 98 centes egy részvényre jutó eredményről, illetve 56 százalékkal, 650 millió dollárra emelkedő nyereségről számolt be nemrég.

Hatalmas ralin vannak túl az idén a két szállásszolgáltató részvényei

A Booking.com késedelmes kifizetésével kapcsolatban a hazai szállásadók érdekeit képviselve Ujhelyi István, az Európai Parlament (EP) közlekedési és turizmus szakbizottságának alelnökeként írásbeli megkereséssel fordult a vállalat vezetőségéhez, ahogy a Magyar Turisztikai Ügynökség is lépett az ügyben, kérdőíves felmérést indítva az érintettek körének megállapításához.