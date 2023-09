Továbbra is felülteljesítő a hazai részvénypiac, a múlt héten ismét új történelmi rekordot állított be a BUX. A vezető részvények közül az OTP árfolyamában újabb tér nyílt felfelé, bár vannak figyelmeztető jelzések a bankpapír grafikonján. A Mol technikai képe kedvező, akár nagyobb emelkedés lehetősége is benne van a pakliban. A Richter támaszról fordult, itt egyelőre korlátosnak tűnik az emelkedés. A Magyar Telekom továbbra is jól szerepel, újabb ellenállást sikerült átlépnie, pénteken pedig kirobbanó formába került az árfolyama.

Az OTP árfolyama átlépte az augusztus végén beállított lokális maximumot, így újabb tér nyílt az emelkedés előtt. A következő potenciális ellenállás 14 900 forintnál látható. Ugyanakkor figyelmeztető jelzés a grafikonon, hogy az RSI tripla negatív divergenciát mutat az árfolyammal szemben az augusztus-szeptemberi időszakban.

Maradt még tér az OTP-részvények emelkedése előtt.

A Richter meghatározó támaszhoz korrigált vissza a múlt héten, mely 9150 forintnál húzódik, majd onnan ismét emelkedés indult. Erőteljes ellenállás 9420 forint közelében látható, mely tesztelésre is kerülhet a következő időszakban, azonban kérdés, hogy sikerül-e szignifikánsan áttörni a szintet.

A Richter papírok történelmi rekordon jártak az elmúlt napokban.

Kedvező a Mol technikai képe, sikerült a 30 napos mozgóátlag fölé kerülni, mely 2693 forintnál már támaszt képez. Hamarosan elérhető lehet a 200 napos mozgóátlag 2750 forint közelében, majd annak áttörése esetén újabb tér nyílhat meg felfelé. Az emelkedés lehetőségét támogatja mind az RSI, mind az MACD indikátor, ráadásul a Bollinger-szalagok is be vannak szűkülve.

A Mol technikai képe.

Rendkívül jól szerepelt a Magyar Telekom, sikerült a 473 forintos szint fölé kerülni, így a következő érdemleges ellenállás 486 forintnál lehet. Egy enyhén szélesedő, emelkedő trendcsatornában mozog az árfolyam, melynek felső szára jelenleg 483 forint közelében húzódik. Ebből a trendből tört ki a jegyzés pénteken, az adózást érintő kedvező kormányzati döntések bejelentése után.