Tömegesen indítja el az MI-alkalmazásait a kínai Baidu Sorra jelennek meg a kínai ChatGPT-klónok, miután a kormány rábólintott, hogy a lakosság is hozzáférjen a programokhoz. A Baidu technológiai óriás több mint tíz új, mesterséges intelligencián alapuló alkalmazást jelentett be, alig néhány nappal azután, hogy a nagyközönség számára is elérhetővé tette a ChatGPT-rivális Ernie botot.