Úgy veszik a magyarok a befektetési jegyeket, mint a cukrot, a legédesebb az államkötvény

Július végére 15 700 milliárd forintra hízott a hazai alapkezelői összvagyon. Most is a kötvényalapok bizonyultak a legnépszerűbbnek, de keresték a befektetők a részvény- és az ingatlanalapokat is.

2 órája | Szerző: Kadlót Tibor

