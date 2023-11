A múlt hónapban Németországban átadott beruházást követően, most az Olaszországban létesített új polisztirol hőszigetelő anyagot gyártó üzemét adta át a Masterplast. A vállalat így már öt országban folytat gyártási tevékenységet, és az utóbbi két év fejlesztései révén megháromszorozta a hőszigetelőanyag-gyártási kapacitását.

Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

A társaság az európai piacok fellendülését prognosztizálja az EU energiahatékonysági célkitűzései és karbonkibocsátáshoz kapcsolódó regulációs intézkedései nyomán, és intenzív beruházási stratégiát folytat a műanyag és ásványi alapú hőszigetelő anyagok gyártása terén is.

A Masterplast előrejelzése szerint a teljes kapacitás értékesítése esetén a gyár évi 15 millió eurós többletárbevételt hozhat a vállalat számára.

Az elmúlt években Olaszországban erőteljesen bővült a piac, köszönhetően a „Superbonus” hőszigetelési programnak, amely jókora keresletet generált a szigetelési rendszerek iránt. A társaság a továbbiakban is élénk keresletet vár az olasz piacon, figyelembe véve, hogy az ország épületállományának tetemes része szigeteletlen és alacsony energiahatékonyságú.

A cégcsoport legújabb gyártóüzemét Észak-Olaszországban, a Reggio Emilia megyében található Calerno városában létesítette, ahol egy meglévő ipari létesítménybe telepítették a gyártástechnológiát. A zöldmezős beruházás építési igényének kiváltásával mérséklődött a beruházási költség, továbbá a fejlesztés időigénye is csökkent. Az alkalmazott technológia jól skálázható, ami segíti a hatékony működtetést és a gyors alkalmazkodást a változó piaci igényekhez.

A projekt értéke mintegy hárommillió euró, a fejlesztés finanszírozását a vállalat saját forrásaira alapozva és a helyi beruházásösztönzési támogatási lehetőségeket igénybe véve valósította meg.

Az olasz leányvállalat piaci tevékenysége elsősorban a saját gyártású hőszigetelő termékek kereskedelmére fókuszál, amit a hatékony értékesítési és logisztikai rendszer felépítése is támogat.

Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

„Az épületek energiafogyasztásának mérséklése az egyik legfontosabb eleme a zöldátállásnak, hiszen a legtisztább és legolcsóbb energia az, amit nem pazarlunk el. Az EU energiapolitikai és karbonsemlegességi céljainak megvalósításánál is fontos elem az épületek energetikai korszerűsítése, ami a REPowerEU és a Fit for 55 programban is fontos szerepet kap. Az évtized közepére jelentős kapacitásokkal fogunk rendelkezni a műanyag és ásványi alapú hőszigetelő anyagok gyártásában egyaránt, ami biztosítja számunkra a piaci pozícióink erősítését” – hangsúlyozta Tibor Dávid, a cégcsoport elnöke.