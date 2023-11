A soproni erőművében üzemelő villamos fűtésű kazán után az Alteo újabb két eszközt integrált szabályozási központjába, amelyek lehetővé teszik a megújuló energiaforrásokkal megtermelt villamos energia hővé alakítását is.

Tovább fejleszti szabályozási központját az Alteo. Fotó: Kallus György / Világgazdaság

A kazincbarcikai és a tiszaújvárosi fűtőerőművekben elhelyezett kazánokkal megtermelt forró víz a helyi távfűtési rendszerbe csatlakozik.

A most üzembe állított két, egyenként hat megawatt kapacitású villamos fűtésű forróvíz-kazán gyors terhelésváltási képessége révén az Alteo szabályozási központ rugalmassága még tovább nő, fokozva a Sopronban korábban beüzemelt öt megawattos kazán hatását.

Miközben a soproni beruházáshoz vissza nem térítendő támogatást is igénybe vett a vállalat, a mostani két fejlesztés összesen 1,9 milliárd forintot kitevő összegét teljes egészében saját forrásokból fedezte, hasznosítva a soproni beruházás azon fejlesztési munkáját, amelyet az erőművi villamosenergia-termelést irányító és optimalizáló energetikai-informatikai rendszerén végzett.

A kazincbarcikai és a tiszaújvárosi fűtőerőművekben megvalósított projekt célja az Alteo szabályozási központ rugalmasabbá tétele, mely még nagyobb mozgásteret jelent a megújuló energiaforrás alapú energiatermelésben

– fogalmazott Luczay Péter, a társaság termelésmenedzsmentért és üzletfejlesztésért felelős vezérigazgató-helyettese.

A kazincbarcikai és a tiszaújvárosi erőművekben működésbe lépő kazánokkal megtermelt forró víz a helyi távfűtési rendszerben hasznosul. A beruházásokkal az Alteo újabb szabályozható kapacitásokat visz a villamosenergia-rendszerbe, ezzel pedig tovább bővíti a rendszeregyensúly biztosításához hozzájárulni képes flexibilis portfólióját.

A megújuló energiát hasznosító energetikai szolgáltató hétfőn dinamikus kilenchavi bevételbővülésről számolt be, a főbb eredménysorokon azonban a tavalyival lényegében megegyező teljesítményt nyújtott. Az energia-kiskereskedelem és a megújuló termelés menedzsment üzletág mellett immár a hulladékgazdálkodási üzletág teljesítménye is hozzájárult ahhoz, hogy a társaság a csökkenő energiaárak mellett is tartani tudja kimagasló eredményét.