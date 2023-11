Lezárta az elmúlt években jelentős növekedést hozó erőteljes expanziós időszakát az Opus, amely a jövőben már sokkal inkább a hatékonyság növelésére, a szinergiák kiaknázására koncentrál – mondta az Indexen kedden megjelent interjúban Lélfai Koppány, a Budapesti Értéktőzsde Prémium kategóriájában jegyzett holding vezérigazgatója.

Az expanzió után a hatékonyságra és a szinergiák kiaknázására fókuszál az Opus Global. Fotó: Czeglédi Zsolt/MTI

A leggazdagabb magyar, Mészáros Lőrinc érdekeltségébe tatozó vállalatcsoportnál most elsődlegesen nem az új üzletek kötésén van a hangsúly, de a cégvezető szerint várhatóan a jövőben is vásárolnak majd cégeket, és garantálhatóan lesznek majd értékesítéseik is attól függően, hogy a részvényesi értékteremtés mit kíván.

Lélfai Koppány a Hunguest hotellánccal fémjelzett turisztikai üzletág fejlesztéséről szólva elmondta, folyamatosan monitorozzák az új lokációkat. A szállodavásárlások mellett idegen tulajdonban lévő szállodák üzemeltetési jogának elnyerését is vizsgálják, nem csak belföldön, a környező országokban is.

A stratégiai ágazatnak tekintett energetika területén is vannak még tervei a holdingnak, amely a felvásárlási lehetőségeket vizsgálva „egy mozgó célpontra lő”.

A cégvezető szerint az Opus – az OTP-vel, a Mollal, a Magyar Telekommal és a Richterrel összemérhető – blue chip, hiszen a tőzsdei kapitalizáció tekintetében stabilan az ötödik, az elmúlt időszak forgalmában pedig a harmadik helyen áll a társaság, amely 2024-től stratégiáját és üzleti terveit is elérhetővé tenné a szélesebb közönség számára.