A Magyar Telekom gazdálkodásának főbb trendjei a harmadik negyedévben is stabilak maradtak, és az árindexálás pozitív hatása is egyértelműen megmutatkozott az eredményeken – kommentálta a távközlési vállalat szerda este publikált gyorsjelentését az Erste.

A Magyar Telekom székháza - Fotó: Róka László / MTI

Erste: a Magyar Telekom eredményei hozták a vártat

A kilenc havi teljesítmény arra utal, hogy a Telekom menedzsmentje az idei iránymutatás felső szélét célozza meg bevétel és EBITDA tekintetében is – tette hozzá az elemzőház, amely arra utalhatott, hogy a növekedés ezeken a sorokon a 15 százalékot közelítheti.

Az eredmény az Erste szerint megfelelt a vártnak, ezért semleges piaci reakcióra számít.

A Magyar Telekom ugyanis ősszel mind bevétel-, mind EBITDA-ágon 10-15 százalékos növekedésre emelte éves várakozását, amit szerdán megerősített. A vállalat publikus célkitűzései év végére egyébként a korrigált nettó bevétel két számjegyű növekedését, illetve a – spektrumengedélyek nélküli – szabad készpénzáram 60 milliárd forint körüli összegét is előrevetítik.

KBC: a gyorsjelentés további emelkedést válthat ki

A KBC Equitasnál is úgy látják, hogy most sem okozott csalódást a Telekom, a stabil ügyfélállomány, illetve a mobilinternet és a vezetékes internethálózat iránti igény hosszabb távon is az eredmények javulását hozhatja a cég számára.

Emellett a díjkorrekció pozitív hatásairól sem szabad megfeledkezni, sőt az elemző azt is megkockáztatja, hogy várhatóan a negyedik negyedév sem hoz gyenge eredményeket a társaság számára, így a befektetők örülhetnek a látottaknak.

A folyamatosan javuló kilátások és fundamentumok pedig teret nyithatnak a részvénykurzus további emelkedésének. A napokban az árfolyam sikeresen áttörte a 600 forintos szinteket is, így 2010 óta nem látott magasságba jutott..

A gyorsjelentés akár további emelkedést válthat ki, habár hatalmas meglepetések nem érkeztek a cég felől, de már a várakozások is nagyobb mértékű növekedést prognosztizáltak.

A felfelé mutató trend tehát nem sérült, sőt a mozgóátlagok egyre meredekebb emelkedést jeleznek, azaz támaszt nyújthatnak majd a részvény számára hosszabb távon is.

Ha fordulna a piac, az 520 forint körüli szinteket kellene figyelni, illetve még lejjebb a 437 forintos szint nyújthat még támaszt a Telekomnak.

Az elemzők azonban abszolút nem ezt várják, hiszen a londoni tőzsde elemzői konszenzusa (LSEG) az amúgy rendkívül ritka "erős vételre" ajánlja a papírt, mivel a hat elemző közül 4 már erős vételre, míg 2 vételre minősítette.

A legmagasabb célárat adó Concorde 950 forintos ajánlását figyelembe véve, a Magyar Telekomra adott medián konszenzus pedig már elérte a 634,5 forintot.

A vállalat részvényei csütörtök kora délutánig 0,8 százalékkal 612 forintra drágultak.