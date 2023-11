Mind a Coca-Cola, mind a PepsiCo felülmúlta a Wall Street becsléseit a harmadik negyedéves eredményeivel, és mindketten meg is emelték az egész évre vonatkozó előrejelzésüket, ám csak a Coca-Cola számolt be volumennövekedésről, illetve az egész háromnegyed évet tekintve is csak a Coca-Cola nyeresége nőtt.

Továbbra is kapósabbak a Coca-Cola termékei, mint a PepsiCo márkái - Fotó: Ken Weaver

A cola-termékek értékesítésének mennyiségi bővülését jelző - ár- és árfolyamhatásokat kiszűrő - mérőszám pedig az utóbbi időben egyre fontosabbá vált a befektetők számára, mivel az inflációs környezetben az élelmiszer- és italgyártó vállalatok különböző időpontokban végrehajtott áremelései jelentősen befolyásolják a bevételek és eredmények alakulását.

A Coca-Cola sorozatos sikerei eredményeként immár 18 milliárd dollárra nőtt a két cég piaci kapitalizációja közti különbség, míg a Coca-Coláé 247 milliárd dollár volt, a PepsiCóé a 230 milliárdot sem éri el.

Az idei első 9 hónapban a Coca-Cola nyeresége – 6 százalékos bevételbővülés mellett - 16 százalékkal, 8,7 milliárd dollárra emelkedett éves bázison, egy részvényre jutó nettó profitja (EPS) pedig 1,73 dollárról 2,01 dollárra ugrott.

A Pepsi nyeresége pedig az első háromnegyedévben – 8,9 százalékos bevételbővülés mellett – 7,4 százalékkal, 7,8 milliárd dollárra, míg EPS-e 6,04 dollárról 5,62 dollárra csökkent.

A Pepsi és a Coca-Cola árazási stratégiája

A Coca-Cola 2021 tavaszán kezdte meg az áremelést a teljes portfóliójában, amit a PepsiCo is azon a nyáron kezdett követni.

Több mint két évvel később mindkét vállalat arról számolt be, hogy a magasabb árak fellendítették bevételeiket. Noha a Pepsi idén év elején nem emelt árat, de jövőre ismét "szerény" kiigazítást tervez. A Coca-Cola hosszabb ideig tartózkodott árai felsrófolásától, de James Quincey vezérigazgató júliusban elmondta, hogy a vállalat meglépte a szükséges áremeléseket az Egyesült Államokban és Európában is.

Az eltérő időzítések miatt a Coca-Cola észak-amerikai italárai ebben a negyedévben csupán 5 százalékkal emelkedtek, szemben a Pepsi termékek 12 százalékos drágulásával.

"Minél drasztikusabban mennek fel az árak, annál nagyobb forgalomcsökkenésre számíthatunk" – kommentálta a két kólagyártó eltérő árazási stratégiáját Brittany Quatrochi, az Edward Jones elemzője.

Menőbbek a Coca-Cola termékek márkái is

A Coca-Cola termékek listája is jobban elnyeri a vásárlók tetszését, mint a Pepsi, miközben az utóbbi arra összpontosít, hogy fellendítse néhány rostos, illetve nem szénsavas, italmárkája forgalmát, például a Gatorade sportitalét.

A Coca-Cola szorítójában áll a Fanta, a Sprite, a Fuzetea, a Kinley, a Cappy, a Naturaqua, a Powerade, a Romerquelle, a Glacieu Smartwater és a Costa coffee, míg a Pepsi oldalán sorakozik fel a 7up, a Mirinda, a Mountain Dew, a Gatorade, a Schweppes, a Canada Dry, a Lipton, a Tropicana, a Kristályvíz a Lay's és a Cheetos, valamint a Doritos csipszek.

A Coca-Cola sok-sok negyedév óta nyeri a versenyt a Pepsi ellenében

- mondta a CNBC-nek Nik Modi, az RBC Capital Markets elemzője.

Amikor a Pepsi italüzletága megbicsaklik, a céget általában Frito-Lay egysége menti meg, amely a Cheetost, a Doritost és más hasonló csipszeket gyártja. A rágcsálnivalók fogyasztása azonban lelassult, mivel a vásárlók a Frito-Lay 10 százalék feletti áremelkedése miatt olcsóbb alternatívákra váltanak.

Ahogy a Pepsi-csipszeket egyre borsosabb árakon árulják, a vásárlók egy része rögtön a boltok olcsóbb, saját márkás termékeihez pártolt át.

Közben a Pepsi leépítette kevésbé hatékony promóciós akcióit, ám míg az új stratégia valóban nyereségesebbé teszi a működését, ezzel egyidejűleg hozzájárult észak-amerikai forgalma 2,5 százalékos mennyiségi visszaeséséhez is – árulták el a Pepsi vezetői a vállalat harmadik negyedéves gyorsjelentését követően.

A Pepsi termékei kevésbé fogynak a vendéglátó szektorban

A Coca-Cola eladásainak nagyjából fele a szórakozóhelyekre esik, például a mozikra vagy az éttermekre, de erős a növekedés a szórakoztatóipar egyéb ágaiban, illetve a turizmushoz és más szabadidős tevékenységekhez kapcsolódóan is - állítják a cég vezetői. Quincey szerint a harmadik negyedévben a vendéglátós forgalom gyorsabban nőtt, mint az otthoni fogyasztás.

Folyik a verseny a Coca-Cola termékek listája és a Pepsi italai között - Fotó: Shutterstock

Akik korábban egy középkategóriás étterembe mentek, most gyorséttermekbe járnak, ahol a Coca-Cola nyeresége nagy részét keresi

– mutatott rá Modi.

A Pepsi viszont lemaradt a Coca-Cola mögött a vendéglátós szegmensben is, bár néhány nagy gyorsétteremláncot - mint például a Taco Bellt és a Yum Brands-et – sikerült becserkésznie.

Külföldön is kapósabbak a Coca-Cola termékei

A Coca-Cola nemzetközi jelenléte is erőteljesebb, mint a Pepsié. A FactSet szerint a Pepsi értékesítésének mintegy 40 százaléka az Egyesült Államokon kívülről származik, míg a Coca-Cola bevételei több mint 60 százalékát gyűjti be külföldről.

A nemzetközi piacokon nagyobb lehetőség kínálkozik a növekedésre

- hangsúlyozta Quatrochi, az Edward Jones szakértője.

Persze külföldön is vannak gondok. Néhány nemzetközi piacon - mint például Argentína és Törökország - hiperinflációval küszködnek, ezért ott a Coca-Cola árait tovább kellett emelni, az erős dollár pedig azzal jár – vélik a Coca-Colánál -, hogy az árfolyamhatások az idén a korábban vártnál nagyobb mértékben csökkentik eladásaikat és a nyereségüket.

A Coca-Cola részvénykurzusa is jobban alakult, mint a Pepsié

A palackozás mikéntje sem mellékes, a Szentkirályi megállapodása jelezheti a Pepsi irányváltását

A legnagyobb különbség a Coca-Cola és a Pepsi között nem a portfóliójukban található, hanem abban, hogy hogyan palackozzák az üdítőiket – írja a CNBC.

A Coca-Cola független palackozókkal dolgozik együtt, akik az italokat gyártják, csomagolják és ki is szállítják a viszonteladóknak. Ezek a palackozók jól ismerik a piacaikat, így megalapozott döntéseket hozhatnak, már csak saját vállalkozásuk érdekében is.

Ezzel szemben a Pepsi észak-amerikai palackozóüzemeinek több mint háromnegyede a csoport tulajdonában áll. A stratégia célja, hogy a vállalat nagyobb ellenőrzést gyakoroljon az üzletág fölött, és csökkentse a költségeket, de ehhez folyamatosan erőforrásokat és tőkét is kell fordítania az üdítőitalok palackozására, azaz egy olyan tevékenységre, amely közel két évtizede csökkenő kereslettel küzd.

Magyarországon, illetve Közép-Európában ugyanakkor más taktikát követ a Pepsi. Az amerikai cég magyarországi érdekeltségeit még 2018-ban szerezte meg a Central Europe Mineral Water Holding (CEMW), ezzel a PepsiCo üdítők és élelmiszertermékek kizárólagos hazai forgalmazójává és a franchise-jogok birtokosává válva.

A cseh holdingot 2015-ben alapította meg Balogh Levente a Mattoni 1873 csoportot tulajdonló olasz Pasquale családdal. A tranzakciót követően a magyar üzletember meghatározó kisebbségi tulajdonos lett, emellett azóta is betölti az elnöki pozíciót.