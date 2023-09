Körülbelül másfél évig a Coca-Cola egy új, korlátozott kiadású üdítőitalon kísérletezett, a kiszivárgott információk alapján csupán annyit lehetett tudni, hogy az amerikai üdítőital-óriás egy futurisztikus recept kidolgozásán dolgozik. A CNN cikke szerint az új íz a Y3000 fantázianevet kapta, a megalkotásán pedig a Coca-Cola a mesterséges intelligenciát (MI) használta.

A piacvezető márkának fontos, hogy a vásárlókat – különösen a fiatal generációt – képes legyen hatásosan megszólítani, mivel az elmúlt években az egészségtudatos fogyasztók elzárkóztak a cukros italoktól, ami megnehezítette az üdítőital-iparnak a már jól bejáratott márkák értékesítését.

Fotó: Shutterstock

A Coca-Cola ezért már korábban is egyre extrémebb ötletekkel állt elő: a Creations nevű innovációs platformjával tervezett már új ízeket, például az álom ízesítésű kólát vagy a digitális ízű termékét.

A cégóriás az elmúlt időszakban arra fektetette az energiáit, hogy a cukormentes üdítőit népszerűsítse, illetve megtudja, milyen új termékekkel lehetne fogyasztásra ösztöni az embereket. A cég szóvivője szerint a mesterséges intelligencia segítségével egy új ízt fejlesztettek ki, illetve szintén az MI által generált csomagolást használtak a dobozositalnál.

A Hell beelőzte a Coca-Colát

Korábban a Világgazdaság is megírta, hogy idén nyáron a Hell Energy az MI segítségével fejlesztette ki az új energiaitalát. A magyar márka a mesterséges intelligenciával három ízvariációt alkotott meg, ezt követően adatok és statisztika elemzése után választotta ki a cég, hogy melyik íz legyen a befutó. Így született meg a Tutti-frutti & Berry-blast.

A cég a termék bevezetésénél közölte:

ez az első alkalom a világon, hogy a mesterséges intelligencia ilyen komplex termékfejlesztési folyamatot hajtott végre az energiaital szektorban.

A Hell azt is elmondta, hogy azzal, hogy az MI az interneten fellelhető adathalmazt akár pár másodperc alatt képes leválogatni, elemezni, az 1-2 éves termékfejlesztési ciklust akár 1 hónapra rövidíti le. Az új energiaital Magyarországon kívül egyébként több mint 60 országban is megvásárolható.

A Coca-Cola Y3000 névre hallgató terméke az Egyesült Államokban és Kanadában zéró és cukros változatban is kapható lesz korlátozott ideig, és a tervek szerint annyiba kerülnek majd, mint a hagyományos kólák. Az amerikai cég számos limitált kiadású ízt adott ki eddig is, legutóbb az Ultimate nevű terméket, amit a népszerű valós idejű stratégiai játék, a League of Legends ihlette, de a Coca-Cola együttműködött zenészekkel is, hogy új limitált kiadású ízeket dobjon piacra.

Egymásnak feszült a két cég

A Hellnek és a Coca-Colának korábban volt már bírósági ügye is egymással: a „meginstáztuk”, a „bulika” vagy a „puszi” kifejezések mellett a „XOXO” (az angolban használt üdvözlés rövidítése) is felkerült a Coca-Cola dobozaira, ami miatt

perre ment a Hell, amit meg is nyert. Az ítélet szerint a négy karakter túlságosan hasonlított a Hell jegestea-márkájának, a XIXO-nak a védjegyéhez.

Azonban nem ez volt az első alkalom, hogy az energiaitalcég beleszállt a Coca-Colába: 2021-ben a PET-palackos csomagolásaikhoz kapcsolódó kampányukért bírálta az amerikai céget. A Hell akkor úgy fogalmazott, hogy mindaddig, amíg

a Coca Cola a saját vállalásainak hirdetésével van érdemben elfoglalva és nem a probléma valós megoldására koncentrál, addig csupán a helyzet drasztikus romlására lehet számítani.

Fotó: Shutterstock

A magyar cég szerint a Coca-Cola az újrahasznosítás fontosságáról kommunikált, miközben „éppen a Coca-Cola az, amely ennél sokkal többet, valódi és érdemi lépéseket tehetne ennek érdekében”. A Hell azt is szóvá tette, hogy a cég kampányában a magyar piac vonatkozásában előkerült ugyan, hogy 2020-ban 600 tonnával csökkentette a műanyag felhasználását. Ezt összevetve a megtermelt éves 3 millió tonna műanyag mennyiségével, csupán 0,02 százalékos csökkentést jelent – jelezte a Hell.

A Coca-Cola természetesen nem hagyta szó nélkül a Hell bírálattát és kijelentette, hogy nyíltan kommunikálnak a problémáról és a lehetséges megoldásokról. Hozzátették, hogy a Magyarországon gyártott és 19 országban forgalmazott üdítőitalok csomagolásához a cég 2020-tól éves szinten közel 170 tonnával kevesebb alumíniumot használ fel. A cég meglátása szerint mindez bizonyítja, hogy a fenntarthatóság kihívásainak valós megoldására koncentrálnak és keresik a párbeszéd és együttműködés minden lehetséges formáját.