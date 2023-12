Berlini központjában készül elbocsátásokra a magyar Foodora tulajdonosa, a Delivery Hero, ami bezárja törökországi és tajvani technológiai központját is – közölte hétfőn az ételfutárcég. Ez a korábbi, januári leépítésekkel együtt azt jelenti, hogy a cég idén 13 százalékkal csökkenti dolgozói számát.

A Delivery Hero közlése szerint mindez növeli a cég hatékonyságát, ám azt nem mondták el, hogy a döntés hány munkahelyet érint pontosan. A vállalkozás számára Ázsia jelenti a legfontosabb régiót, ám a Deutsche Wirtschafts Nachrichten írása szerint ez is a legnehezebb, így a cég szabadulna délkelet-ázsiai részlegétől. A vállalkozás szeptemberben jelezte, hogy a régió több országában is szeretné eladni a Foodpanda márkát is.

A cég az idei első fél év során 832,3 millió eurós veszteséget termelt, ami azonban jelentős javulás az egy évvel korábbi, közel másfél milliárd eurós veszteséghez képest.

Fotó: Shutterstock

A cég ugyanis inkább a Közel-Keletre és Észak-Afrikára koncentrálna, miközben Európa és Dél-Amerika szerepe csekély. A Delivery Hero ellen novemberben ráadásul az Európai Bizottság is trösztellenes vizsgálatot indított, melynek keretében Berlinben és Barcelonában előzetes bejelentés nélkül keresték fel a hatóságok a társaság irodáit. A berlini központú, de Németországban ételkiszállítást nem végző cég közölte akkor, hogy együttműködik a hatóságokkal és az ártatlanságát is hangoztatta.

A vizsgálatot a trösztellenes hatóságok a piac feltételezett felosztásáról szóló egyezmények gyanújával indították, majd kiszélesítették, hogy az lefedjen más területeket is, ám ezek még nem zárultak le, így nem tudni, hogy a cég megsértette-e a versenyszabályokat.