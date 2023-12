Szerző: Zakár Tivadar, a BÉT kijelölt tanácsadójaként működő Univerz Invest Zrt. cégvezetője

A múlt héten újabb csúccsal próbálkozott az OTP árfolyama, amely jelenleg korrekciót mutat. A OTP-ről érkező jó hírek mellett a fundamentumok is támasztották az új csúcsra törést, sőt, banki célárfrissítés formájában is kapott támogatást a kurzus. A jelenlegi korrekció bőven az 50 napos mozgóátlag felett tartózkodik, a 14 200-as árszint egy rövid korrekciós támasz, de az 50 napos mozgóátlag is támaszt nyújt az árfolyamnak hosszabb távon. A korrekciót követően az árfolyam várhatóan újra az ellenállás felé veszi az irányt, és sikeres kitörés esetén,

új magasságokba emelkedhet a bankpapír.

Az OTP-részvény technikai képe

A Richter-árfolyam nem nagyon mozdult el az 50 napos átlagtól, még mindig felette van, ami továbbra is támaszként működik. A 200 napos mozgóátlagnál látható dupla alj pedig egyértelműen egy második, szintén erős támaszt ad. Az átlagforgalom alatt kereskedik a részvényt, itt inkább a kivárás jeleit látjuk a grafikonon. Amennyiben az 50 napos letörne átlag, sajnos akár 8500-ig is eshet az árfolyam. A dollár gyengülése nem nagyon segíti a Richtert, mivel a bevételeinek tetemes része az exportból adódóan dollárban érkezik. A régió hangulatától eltérően relatív gyenge teljesítményt láthatunk. A kínai kizárólagos forgalmazási jogok azonban nemcsak egyszeri jó hírek, de hosszú távon is mindenképpen jelentős hatással lehetnek a cég teljesítményére, így nem kell aggódnia annak a befektetőnek, aki hosszabb távon gondolkodik a Richter papírjaiban.

A devizahatások továbbra sem támogatják a Richter kurzusát

Úgy tűnik, a Mol- árfolyama éppen ráül a 200 napos átlagra, ami ha elesik, a 2730-as árszint nem lesz túl erős támasz, és sajnos nagyobb tér nyílik meg lefelé. Azonban amíg az árfolyam a háromszögből nem tört ki, addig nincs egyértelmű megerősítés az irány tekintetében. Nem segítik a részvény értékeltségét a csökkenő olajárak, ráadásul az európai energiaszektor sem kellően izmos ahhoz, hogy bátrabb kilátásokat lehessen megfogalmazni a jelenlegi árakon történő vétel mellett. Az elemzői konszenzusos célár ugyan jóval magasabb szinteken van, 3200 forinton. Egy esetleges nagyobb árfolyamesés újra jó vételi lehetőségeket alakíthat ki, hacsak nem kezdődik meg az elemzők részéről egy célármódosítás, ami sajnos lengyel irányból már megtörtént, a jelenlegi árfolyamnál 300 forinttal alacsonyabb célárral.

Aggódhatnak a befektetők az alacsony olajárak miatt?

Az árfolyam a 650-es csúcsot elérve most újra kicsit visszalépett, de valójában a Magyar Telekom részvényei még mindig nagyon szép emelkedésben vannak. Mind a forgalmi adatok, mind a nemzetközi telekommunikációs környezet kilátásai, mind a hazai inflációs áremelés rögzítése miatt egyelőre alátámasztott az árfolyam-emelkedés. A korrekciónak helye van ugyan a mostani grafikonon is, ezt mutatja a Stochasztikus RSI, azonban a kisebb korrekciót követően az erős trend bőven folytatódhat még, célba véve a 700 forintos árszintet.