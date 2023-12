Idén a részvényeknek zuhanniuk kellett volna, a kötvényárfolyamoknak meg emelkedniük – legalábbis a tavaly év végi prognózisok szerint. Nem egészen úgy alakult a piac, ahogy azt a stratégák várták. A Fed szigora ugyanis eddig még nem sodorta recesszióba az Egyesült Államokat, sőt időközben beárazódott a sokat emlegetett, s titkon remélt puha landolás.

Fotó: Angela Weiss/AFP

A Bloomberg emlékeztet rá, hogy a Morgan Stanley stratégája Mike Wilson medvepiaci jóslatot tett, s az S&P 500 index zuhanására fogadott. Néhány sarokkal odébb, a Bank of America irodájában Meghan Swiber elemző a kincstári kötvényhozamok zuhanására figyelmeztette ügyfeleit. Míg a Goldman Sachs közgazdásza Kamakshya Trivedi a kínai eszközöket ajánlotta.

Tavaly ilyenkor

az amerikai részvények eladása, a kincstárjegyek vásárlása, s a kínai részvények vétele volt a Wall Street konszenzusos ajánlása, ami halálos csapdának bizonyult.

Aminek emelkednie kellett volna, az esett vagy oldalazva sodródott. Aminek zuhannia kellett volna, az meg szárnyalt. Jellemző, hogy a széles piacot leképező S&P 500 index több mint 25 százalékot, míg a technológiai fókuszú Nasdaq-100 több mint 55 százalékot pattant. Ilyen dinamikus éves emelkedést a dotcom lufi óta nem látott a piac.

Mindez annak bizonyítéka, hogy a világjárvány során elszabadult gazdasági erők, elsősorban a növekedést és az inflációt egyaránt tápláló lelkes fogyasztói kereslet, továbbra is zavarba ejtik a pénzügyi okostojásokat, de a washingtoni és külföldi politikai döntéshozókat is. Persze a politikusok mellébeszélését már megszokták az emberek, annál kényelmetlenebb a pénzügyi tanácsadók helyzete, mert nekik fizetnek az ügyfelek, s joggal várják, hogy a pénzükért hasznos ötleteket kapjanak.

Soha nem láttam még olyan gyatra konszenzust, mint a 2023-as

– mondta Andrew Pease, a 290 milliárd dolláros vagyont felügyelő Russell Investments vezető befektetési stratégája. Bár a Russel magasabb hozamot generált a részvényekben és kötvényekben, mint a referenciaindexek nyeresége, mégsem jártak sokkal jobban, akik a Wall Street sztárjai helyett őket követték, mert nekik is téves volt az alapvetésük: arra játszottak, hogy az amerikai gazdaság recesszióba süllyed.

Hiába volt logikus az érvelés, hogy az elmúlt évtizedek legagresszívabb kamatemelési kampánya csak recesszióba futhat ki. Valójában az történt, hogy a növekedés felgyorsult, az pedig visszaesett. És hogy a koktél még ütősebb legyen, belepottyant a pohárba még néhány áttörés a mesterséges intelligencia területén. Ennél több nem is kellett a részvények bikapiacához.

Érdekes, hogy a Morgan Stanley stratégája, Mike Wilson, aki az előző két évben eltalálta a trendet, most is bízott saját pesszimizmusában, s az S&P 500 év eleji 6 százalékos felpattanását, majd az év derekán kibontakozó 16 százalékos emelkedést is medvepiaci raliként értékelte. És véleményével nem volt egyedül.

Két évtizede nem látott medve konszenzus alakult ki.

Víziójuk szerint küszöbönállt a vállalati profitok 2008-as stílusú összeomlása. Erről csak az indexet nem értesítették, így történhetett, hogy novemberben és decemberben is historikus szintek közelében járt az S&P 500. A Bloomberg megpróbált interjút kérni Wilsontól, de a bukott sztárelemző ezúttal nem állt kötélnek.

Kicsit más volt a helyzet a kötvénypiacon, ahol a márciusi bankpánik, s a fix kamatozású befektetéseken nagyot bukó regionális bankok csődje elhúzódó válságot ígért, s az ebből kirajzolódó kemény landolás kötvény ralit indított. Egy darabig úgy tűnt, hogy beigazolódnak az előrejelzések. Ám a Fed hamar úrrá lett a bankválságon, s a kötvényelemzők hasonló megaláztatást szenvedtek el, mint részvénypiaci kollégáik.

A harmadik csapás a kínai gazdaság megingása volt, miközben a Wall Street kórusban ajánlotta a részvényeket, mondván, a karantén feloldása fellendülést hoz.