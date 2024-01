Rekordszintre emelkedtek egy amerikai autóalkatrész kiskereskedő cég részvényei. Az O'Reilly Automotive árfolyama szerdán napon belül 1003 dollárig emelkedett.

Fotó: Jakub Porzycki/Getty Images

A Dow Jones Market Data szerint jelenleg mindössze nyolc másik S&P 500 vállalat részvénye forog 1000 dollár felett.

A legdrágább Warren Buffett cége, a Berkshire Hathaway, melynek A osztályú részvénye darabonként 550 ezer dollár.

Ódivatúként hatnak manapság az ezer dolláros részvények, a legértékesebb cégek is rendszeresen feldarabolják a részvényeiket, hogy a kisbefektetők is vásárolhassanak. Így járt el az elmúl tévekben az Amazon, az Apple és a Tesla is.