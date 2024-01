A részvények és a kötvények mellett a tőzsdén kereskedett alapok (ETF-ek) is kiemelkedő évet tudhatnak maguk mögött. A költséghatékony és diverzifikált befektetési lehetőséget kínáló és emiatt a kisbefektetők körében is kedvelt eszközökben globálisan fialtatott vagyon 20 százalékkal nőtt 2023-ban, meghaladva a 11,1 ezermilliárd dollárt az LSEG Lipper adatai szerint.

Az ETF-ek is jó befektetésnek bizonyultak tavaly. Fotó: Shutterstock

Az 1886 milliárd dolláros bővülés javát, 1029 milliárd dollárt a piaci hozamok szállították, a 2022-es szűk esztendő után tavaly ugyanis a részvény- és a kötvénypiacokon is termett babér a befektetőknek.

Az utóbbiak is kitettek magukért, összesen 857 milliárd dollár értékben bevásárolva a különböző, tőzsdén kereskedett alapokból.

A legtöbb ilyen eszközt Észak-Amerikában vásárolták, összesen 617,1 milliárd dollárért.

Európában 159,7 milliárd dollárt fektettek ETF-ekbe,

Ázsiában 80,5 milliárd dollárt értékesítettek belőlük.

A Közel-Keleten és Dél-Amerikában együttesen is mindössze 0,34 milliárd dollár tőkét szívtak fel,

míg Afrikában közel egymilliárd dolláros kiáramlást regisztráltak.

Mivel a legnagyobb összvagyonnal toronymagasan a részvény-ETF-ek rendelkeznek, nem meglepő, hogy ezek voltak 2023 slágertermékei is globálisan 527 milliárd dolláros értékesítéssel. A kötvényalapok is tekintélyes, 306 milliárd dollár friss tőkét szívtak fel, amit a befektetők kamatcsökkentési várakozásai is tápláltak.

A magas kamatkörnyezetben jól teljesítő pénzpiaci ETF-ek mintegy 20 milliárdos nettó értékesítéssel zárták az évet, és az alternatív ETF-eknek is jutott közel 11 milliárd dollár új befektetés. A világviszonylatban sem túl sok vagyonnal rendelkező ingatlanos termékeknél érdemi tőkemozgás nem volt. Két termékkategóriának a piaci felhajtóerő mellett is szűkös éve volt, a vegyes ETF-ekből egymilliárd, az árupiaci eszközökből pedig 8,4 milliárd dollárt váltottak vissza a megtakarítók.

A globális ETF-piacot továbbra is az amerikai szolgáltatók uralják, a világ legnagyobb vagyonkezelője, a BlackRock ezen a téren is piacvezetőnek számít iShares termékeivel, amelyekben összesen 3,55 ezermilliárd dollárt kezelnek. Az ugyancsak amerikai Vanguard és a State Street Global Advisors ETF-üzletága 2,52, illetve 1,3 ezermilliárd dollár kezelt vagyonnal rendelkezik. A legnagyobb európai ETF-szolgáltató, az Amundi csupán a hetedik a globális rangsorban mintegy 250 milliárd dollár értékű eszközállománnyal.

A BlackRock ETF-jeibe csaknem 190 milliárd dollárt fektettek be 2023-ban, a második helyen befutó Vanguard ennél három milliárddal alacsonyabb beáramlást regisztrált. A harmadik legfoglalkoztatottabb ETF-szolgáltató, a State Street termékeibe 89 milliárd dollárt vittek a befektetők.

A piaci koncentráció meglehetősen nagy, a húsz legnagyobb szolgáltatónál kötötték le a szektorba érkező tőke 85 százalékát, 729 milliárd dollárt.