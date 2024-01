Regionális bankok vették át a stafétát a nagy bankházaktól a gyorsjelentési szezonban. Már a Wall Street nagyágyúi is gyatra számokat közöltek. De a márciusi bankpánik miatt a piac különösen kihegyezett a középbankokra, melyek sebezhetőségére világítottak rá a tavalyi csődök. Kedden a PNC Financial Services számolt be a nyereség meredek csökkenéséről. Szerdán a U. S. Bancorp és a Citizens Financial következett.

Fotó: Shutterstock

A Citizens negyedéves profitja, év per év alapon, 71 százalékkal, 189 millió dollárra zuhant. Az egy részvényre jutó eredmény messze elmarad az elemzők várakozásaitól. A közel másfél százalékot pattant, miután az elmúlt öt napban majdnem 5 százalékot zuhant.

Az amerikai Bancorp nettó eredménye az egy évvel korábbihoz képest csak 7 százalékkal, 861 millió dollárra csökkent, de ez is alulmúlja az elemzői konszenzust. A részvény több mint 2 százalékot esett.

Míg a Charles Schwab pénzügyi szolgáltató nettó eredménye a negyedévben, év per év alapon, 47 százalékos zuhanással 1,045 milliárd dollárra csökkent. A részvény bő 2 százalékot esett.