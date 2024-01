Nem sok sikerélményt hozott a Ryanair számára a decemberrel zárult negyedév, Európa legnagyobb fapados légitársasága megmenekült attól a szégyentől, hogy veszteséges legyen, de a 15 millió eurós adózott profit homokszemnek tűnik az egy évvel korábban elért 211 millió euróhoz képest. Akkora baj azért nincs, ezzel együtt már 2,19 milliárd eurónál jár az utóbbi kilenc hónapra számított tiszta nyereség, ez 39 százalékos bővülést takar az előző évi hasonló időszakhoz képest.

Egy Ryanair Boeing 737 MAX 8-as készülődik a leszálláshoz – gondok vannak a flottabővítéssel.

Fotó: AFP

A forgalom a karácsonyt is magában foglaló ünnepi szezonban 17 százalékkal, 2,70 milliárd euróra nőtt, azaz az ír fapados amellett, hogy szemrebbenés nélkül emelte az árait, vajmi keveset tudott ebből profitálni.

Az utasszám 7 százalékkal, 41,4 millióra nőtt, ám ezúttal a Ryanair járatai alacsonyabb kihasználtsággal működtek, bár a 93-ról 92 százalékra mérséklődött mutatóval így is bárki kiegyezne a szektortársak közül.

Elszabadultak a kerozinárak

Az üzemeltetési költségek 26 százalékkal, 2,72 milliárd euróra nőttek, ezen belül is az üzemanyagárak elszállása okozta a legnagyobb fejfájást a Michael O’Leary vezette ír vállalatnak. Épp ez az a tényező, amelyet a Ryanair eddig fedezeti ügyletekkel példamutatóan kezelni tudott. Most viszont a kerozinszámla 320 millió euróval, azaz 35 százalékkal nőtt, s 1,2 milliárd euróra hízott.

A cég tanult az esetből, az áprilistól induló új, 2025-ös üzleti évében már a szükséges mennyiség 65 százalékát lekötötte, 79 dollárban maximált hordónkénti olajárhoz kötve, s ezzel 450 millió dollárt tudnak megspórolni.

A hétfő reggel publikált gyorsjelentésben Michael O’Leary elsőként azt emelte ki, hogy légitársaságát az MSCI a BBB kategóriából az A kategóriába sorolta át, ami azt jelenti, hogy a fenntarthatósági szempontok (ESG) alapján a Ryanair az első helyre került az európai mezőnyben.

Környezetvédelemből jelest kaptak

A cég kizárólag a Boeing kínálatából választ repülőt, az időszakban 12 Boeing 737 8200-as érkezett hozzájuk, azaz nem a levegőben menet közben, váratlanul saját röppályára állt vészkijárati panel és egyéb műszaki rendellenességek kapcsán mostanság elővett MAX 9-es típus.

A flottát tehát újabb Gamechangernek is nevezett gépekkel bővítették,

ezek 16 százalékkal kevesebb üzemanyaggal is beérik, ugyanennyivel kevesebb szén-dioxiddal terhelik a légkört, miközben 4 százalékkal több utast tudnak szállítani.

Michael O’Leary közös uniós fellépést követel a légi irányítók szrájkjainak kezelésére.

Fotó: AFP

A Ryanair a fenntartható, újrahasznosítható alapanyagokból előállított üzemanyagból is egyre nagyobb arányban kever a kerozinhoz, ezzel is csökkentve a karbonlábnyomát. A jelenlegi 10 százalékról 12,5 százalékra akarják növelni a bekeverési arányt, ehhez az olasz ENI olajtársasággal kötöttek beszállítói szerződést.

A Boeing nem tud lépést tartani a Ryanairrel

A Ryanair flottájában már 136 Gamechanger van, számuk 174-re bővül, ha a gyártási nehézségekkel küszködő Boeing tartani tudja a szállítási menetrendet, amire az utóbbi években nem volt példa.

Most éppen hét géppel adósok, ha ezek a nyári csúcsszezon előtt nem érkeznek be, akkor gondban lesznek az írek, hiszen új útvonalakra állítanák be a Boeingeket. O’Leary maga is szkeptikusan látja a gépszállításokat, ezért már most arra biztatja a leendő utasokat, hogy jó előre foglalják le a jegyüket a nyaraláshoz, nehogy kellemetlen meglepetés érje őket.

A magas kerozinszámlára panaszkodtak a Ryanairnél. Fotó: AFP

Utalt arra is, hogy a riválisok (Wiz Air, EasyJet stb.) a flottájukban lévő Airbusok közül rengeteget lesznek kénytelenek átmenetileg nélkülözni a P&W hajtóművek hosszadalmas átvizsgálása miatt.

Sem az Airbus, sem a Boeing nem tudja a következő három évben ütemesen kiszolgálni a dinamikusan növekvő utasforgalomhoz az igényeket

– figyelmeztetett O’Leary, aki üdvözli a szektor konszolidációs hullámát, melynek áldozata az olasz ITA Airways, a portugál TAP, a skandináv SAS és a spanyol Air Europa lesz. A Ryanair kívülről szemléli a felvásárlásokat, jelentősebb akvizíciót nem tervez.

O’Leary a nyalóka után az ostort is elővette

A vezérigazgató a légi közlekedésben fokozott sztrájkveszélyt is kritizálta. Tavaly 67 napon akadályozta a légi irányítók sztrájkja a normális európai légi utasforgalmat, ami tarthatatlan mind a utasok, mind a légitársaságok számára, hiszen felborítják a menetrendet és ezerszám kell miattuk törölni a járatokat – jelezte nem először O’Leary

Ősszel személyesen vitt petíciót Brüsszelbe az Európai Bizottsághoz, hogy generálisan rendezzék ezt a problémát, ha már Görögországnak, Olaszországnak és Spanyolországnak már sikerült. A Ryanairnél különösen a franciákra vannak kiakadva, náluk törvény garantálja a légi irányítók sztrájkját, amit a légitársaságoknak tűrniük kell, és kompenzációt sem kaphatnak emiatti veszteségeikért.

Végére maradt a feketeleves

A brüsszeli vizit nem sok eredményt hozott azon túl, hogy zöldaktivisták nem szokványos módon kínálták tortával a Ryanair vezérét, aki profi módon kezelte a helyzetet.

Ami a márciussal záruló üzleti év kilátásait illeti, a cég 9 százalékos utasszám-növekedéssel kalkulál (183,5 millió fő), viszont a gyengébb harmadik és a szokásosan a leggyengébb január–márciusi negyedév várható nehézségeire hivatkozva

éves profittervét az 1,85–2,05 milliárd eurós sávból az 1,85–1,95 milliárd eurós sávra szállítja le.

A kiemelt kockázati tényezők közé sorolják az ukrajnai háborút, az izraeli–Hamász konfliktus eszkalálódásának lehetőségét és a Boeing-szállítások késéseit.