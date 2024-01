A Tesla javában készül az évek óta ígérgetett olcsó elektromos modelljének sorozatgyártására, noha a Redwood kódnéven futó projekt alanyáról még se kép, se hang, és hivatalos bejelentés sem történt. A Reuters vállalat közeli forrásokból viszont úgy értesült, hogy a Redwoodot 2025 júniusától már gyártani is szeretnék a Tesla texasi Austinban lévő Gigafactoryjában, ahol épp a Cybertruck elektromos pickupok összeszerelése folyik tavaly ősz óta.

Az austini Gigafactory, ahol a Cybertruck mellett a Redwood kódjelű Tesla modellt is gyártják majd.

A Tesla szándéka azokból a még tavaly kiküldött levelekből tudódott ki, amelyeket beszállítóinak címzett annak feltérképezésére, hogy mennyire felkészültek egy heti tízezer darabos sorozatgyártáshoz szükséges alkatrészmennyiség legyártásához. A kompakt crossover kategóriába sorolt Redwood alapárát 25 ezer dollárra lőtték be, összehasonlításképp a Tesla Model 3 szedán jelenleg 38 990 dollárba kerül az Egyesült Államokban – bár most például Németországban jóval olcsóbban lehet hozzájutni.

Tesla: elszálló árak, megcsúszott határidők

Igaz az is, hogy a Model 3 célárát eredetileg 30 ezer dollárban határozták meg, de ezt végül nem sikerült tartani, ahogy a gyártási folyamat egyes lépcsőihez rendelt határidőket sem, de ez már megszokott, a Teslára jellemző sajátosság.

A Cybertuck 2019-es bemutatása után két éves csúszással kezdődhetett csak meg a sorozatgyártás, s az eredeti, 40 ezer dolláros árcédula a másfélszeresére vastagodott ezalatt.

A nagyközönség felcsigázásához is mesterien értenek: alapító-vezérigazgató az éves kitekintőjében visszatérően szól az olcsó, pontosabban megfizethető Tesla modell piacra dobásáról, de sokszor mondta azt is, hogy ezt a homokozót inkább meghagyja a tömeggyártásban és vékony profitmarzsban utazó riválisoknak, a márka imázsát nem rontja ezzel.

A Robotaxi sem szállít még utasokat

Először 2020-ban morfondírozott a fapados Tesláról a nagyközönség előtt. Az ígéretei között szerepelt az olcsó önvezető robotaxik fejlesztése is, vélhetően ez is rácsatlakozik majd a Redwood-projektre. A futurisztikus külsejű robotaxinak az idén elvileg ki kellene jönnie úgy, hogy a teljes körű önvezetési képességekből nem mind állna a rendelkezésre. Kérdés, ez a projekt is hol parkol éppen.

Elon Musk Tesla-vezér ma fellibbentheti a fátylat a Redwood-projektről.

A piac azonban időközben elszaladt Musk mellett, a kínai elektromosautó-gyártók már a fejére nőttek, s gyakorlatilag nincsen olyan szegmens, amelyben ne kínálnának a Tesla modelljeihez közel hasonló kvalitású gépkocsikat.

Különösen a BYD előretörése lehet fájó Musk számára, ez a Szegeden autóipari óriásberuházást tervező kínai gyártó a globális értékesítési adatokban már lehagyta a Teslát a múlt év negyedik negyedévének statisztikái alapján.

A Reuters hírének időzítése lehet véletlen, a Tesla ugyanis a ma esti piaczárás után teszi közzé a tavalyi év záró negyedévéről szóló, nagy érdeklődéssel várt gyorsjelentését, amelynek publikálását követő elemzői tájékoztatón a Redwood-projekt állása is forró téma lehet.

Évi ötmillió darabos bővülést vizionál Musk

Megvalósulása mindenesetre segítheti a Teslát a három éve megfogalmazott mesterterv végrehajtásában, azaz 2030-ra az évi 20 millió jármű legyártásában. Ez éves átlagban 50 százalékos dinamikát jelent, ebből azonban 2024-re csak 21 százalékos bővülést tartanak reálisnak az elemzők.

Tavaly májusban, a Tesla éves részvényesi közgyűlésén Musk két új modellt ígért be, együttesen évi ötmilliós volumennel, de az időzítésről nem ejtett szót. A Reuters forrása szerint

valószínűbb, hogy a Redwood gyártása csak 2026-ban indul meg Austinban,

majd a Berlin melletti Grünheidében lévő Gigafactoryban, ahonnan az európai piacot látnák el ezzel. Tárgyalások folynak egy indiai Tesla-gyártóbázis megépítéséről is, de erre a beruházásra Délkelet-Ázsia szinte valamennyi gazdaságilag erős országa ácsingózik.

A jótól nem szégyen tanulni

Az olcsó Tesla piacra dobásának egyik alapfeltétele, hogy a gyártási költségeket minimalizálják – amennyire csak lehet. Ebben a trükköket a konkurenciától is érdemes ellesni. Híre ment, hogy a japán Honda 23 950 dolláros Civic – azaz Redwood kategóriás – modelljét ízekre szedték Muskék mérnökei, ám hogy ez milyen tanulságokat hozott, arról már nem jött információ. Mindenesetre a Hondánál büszkék lehetnek erre.