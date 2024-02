Közeledik a Donald Trump közösségi oldalát, a Truth Social platformot működtető Trump Media & Technology Group (TMTG) és a Digital World Acquisition Corporation (DWAC) nevű ürescsekkvállalat fúziója, ami mentőövet dobhat a 454 millió dolláros bírságra ítélt volt elnöknek. Noha Trump fellebbezett a bíróság döntése ellen, könnyen lehet, hogy Trumpnak végül fizetnie kell.

Fotó: AFP

Brutális összeghez juthat Trump

A fúzióval azonban a Truh Social tőzsdei céggé válik, melyben Trump részesedése a DWAC hétfői záróára alapján a 4 milliárd dollárt is elérheti. Az angol rövidítéséből SPAC-nak (Special Purpose Acquisition Corporation) is nevezett cégformában működő DWAC és a TMTG fúzióját még 2021 októberében jelentették be, ám az ügylet az Értékpapír- és Tőzsdefelügyelet (SEC) vizsgálata miatt elakadt. A SPAC-ok ugyanis olyan üres cégek, melyek a tőzsdén felvásárlásra gyűjtenek pénzt, ám a célpont ismerete nélkül. A DWAC azonban már alakulása pillanatában tudott arról, hogy Trump cégét venné meg. A cég egyébként 300 millió dollárt gyűjtött össze a fúzióra.

Miután tavaly júliusban a DWAC 18 millió dollár bírság fizetését vállalta, február közepén a SEC megadta az engedélyt a fúzióra.

A részvényesek március 22-én szavaznak a két cég fúziójáról, és várhatóan támogatni is fogják, hiszen a cég részvényei azután lőttek ki, hogy kiderült, a Truth Social a felvásárlási célpont.

De kivenni sem könnyű a pénzt

Noha a fúzió után Trump lesz a cég legnagyobb tulajdonosa, és részvényei akár 4 milliárd dollárt is érhetnek, további akadályokat is le kell küzdenie, ha abból akarja fizetni a büntetését. Ugyanis az ilyesfajta fúzióknál általában hat hónapig a nagyrészvényesek nem adhatják el papírjaikat, sőt fedezetként sem használhatják fel őket.

A DWAC azonban a dokumentumok szerint el is törölheti ezt a rendelkezést, akár már a fúzió napján, sőt erről később is rendelkezhet a cég igazgatótanácsa. A jelentős részvényeladás ugyanakkor negatívan hathat az árfolyamra, ami jó indok nélkül perek sorozatát válthatja ki.

Megoldás lehet az is, ha a részvényeit Trump egy hozzá köthető trösztbe rakja, mivel az már vehet fel hitelt, a benne lévő vagyont használva fedezetként.

Ha a két cég összeolvadása lezárul, a jelenleg DWAC-ticker alatt kereskedett vállalat DJT-ticker alatt lesz majd elérhető. Ez nem az első Trumphoz köthető tőzsdei cég, amely ezen a tickeren fut – írja a The New York Times, felidézve, hogy a Trump Hotels and Casino Resorts jele szintén ugyanez volt. Az a cég azonban 2004-ben csődöt jelentett. Ennek ellenére, amikor kiderült, hogy a DWAC Trumppal működik együtt, a részvényárfolyam kilőtt, majd összezuhant, amikor veszélybe került a fúzió, hogy ismét kilőjön, amikor a SEC engedélye megérkezett.

A Digital World több vezetője ellen bennfentes miatt is indult ugyan eljárás, ám annak kimenetele várhatóan nem változtat a menetrenden, különösen, hogy a gyanúsítottak között nem szerepelnek a TMTG-hez köthető emberek.