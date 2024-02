Miközben az online kereskedelmi piacot agresszív hirdetési stratégiával letaroló Temu a Super Bowl idejére időzített reklámjai árasztották el a képernyőket, egy másik, korában ugyancsak nagy hírverést kapott, kínai termékekre fókuszáló internetes áruház, a Wish gyakorlatilag aprópénzért cserélt gazdát hétfőn. Mindez rámutat, hogy milyen nehéz fenntartani a növekedést az ölre menő verseny közepette kínai e-kereskedelmi szektorban.

Súlyos pénzeket költenek a vásárlók megszerzésére a kínai e-kereskedők.

Fotó: Shutterstock

A 2020-as tőzsdére lépésekor még 14 milliárd dollár piaci értékű Wisht hétfőn 173 millió dollárért vásárolta meg a szingapúri Qoo10, vagyis a nagy reményekkel induló kínai online kiskereskedelmi platform 99 százalékos diszkonton kelt el a tőzsdei csúcsértékeltségéhez képest – írja a CNBC.

Nagy reményekkel indultak

A 2010-ben alapított, San Franciscó-i székhelyű Wish főként kínai gyártók által értékesített, rendkívül olcsó árukkal szerzett hírnevet magának. Peter Szulczewski társalapító a cég üzletpolitikáját arra alapozta, hogy az akciós árakért cserébe a vásárlók hajlandóak elfogadni az akár több hétre nyúló szállítási időt.

A Temu közösségi médiát letaroló marketingstratégiája is ismerős lehet a Wish pályafutását követőknek. A vállalat nagy összegeket költött a Facebook-hirdetésekre és más digitális platformokon megjelenő reklámokra a vásárlók bevonzása érdekében, de sportos vonalon is volt nagy dobásuk, a Wish logója egy szponzori üzlet keretében a Los Angeles Lakers mezére is felkerült egy időre.

A cég eközben azonban égette a pénzt, és Szulczewski vezérigazgatói posztról való visszahívását követően, tavaly novemberben már arról számolt be, hogy „stratégiai alternatívákat” vizsgál. Ez a folyamat csúcsosodott ki a minap a felvásárlásról szóló bejelentésben.

Minden pénzt megér az új vásárlók megszerzése

A Qoo10 a Wishsel megerősödve szállna most szembe a Kínából származó, és a világ második számú gazdaságához továbbra is erős szálakkal kötődő Temuval és Sheinnel. Ezek a vállalatok megmutatták, hogy hajlandóak sokat költeni a vásárlók megszerzésére, azzal együtt is, hogy az ingyenes szállítás és jókora árkedvezmények miatt pénzt veszítenek az olcsó termékek értékesítése során.

A Temu 2023 első kilenc hónapjában 600 millió és 1,4 milliárd dollár közötti összeget költhetett hirdetésekre a Stiefel becslése szerint. Az elemzőház 70 milliósra taksálta ebben az időszakban a kereskedelmi platform havi aktív felhasználóbázisát.

A 2022-ben létrehozott cégnek tőkeerős anyavállalata, a PDD Holdings révén van is miből költekeznie, a Temunál a tíz évvel korábban induló, ugyancsak kínai Shein pedig szintén az utóbbi pár évben kezdett el agresszívan hirdetni a közösségi médiában a vásárlói érdeklődés fenntartása érdekében.

A vásárlók kegyeiért folytatott kiélezett versenyben a Wish új tulajdonosa ezen a téren is csatlakozhat hozzájuk hamarosan. A Morgan Stanley elemzői jegyzete szerint az amerikai fogyasztók egyre kevesebbet vásárolnak a Temu felületein, miközben a platform webes forgalma és az alkalmazáshasználati adatok „szintén megtorpanást, illetve mérsékelt növekedést mutatnak október óta, még az ünnepi időszakban is”.