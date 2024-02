OTP

A OTP részvénye a legtöbb technikai indikátor szerint még mindig a felülteljesítés lehetőségét mutatja mind a napos, mind a hetes idősíkon. A február 15-i kitöréssel egy újabb emelkedési periódus indulhatott el, viszont a forgalmi adatok elmaradnak az 50 napos átlagforgalomtól, ami a kitörés erejét tekintve óvatosságra intheti a befektetőket.

A február 29-ig tartó időszak átmeneti ingadozást hozhat, az MSCI-indexben az OTP súlya a szabad közkézhányad változása miatt megközelítőleg 6 százalékkal csökken, ami átsúlyozásokat eredményezhet a héten több indexkövető alap esetében is. Azonban egy esetleges korrekció jó lehetőséget adhat a iránt érdeklődő befektetők számára. Ha nem érkeznek egyéb rossz hírek, illetve a piacszentiment továbbra is erős marad, a jelenlegi árfolyamszint technikai szempontból továbbra is a long irányt jelöli ki.

Ráadásul újabb, hatvanmilliárd forintnyi sajátrészvény-visszavásárlást kezdett meg a társaság.

A következő fontos időpont a március 8-án érkező jelentés.

Richter

A jelentést várja a piac a gyógyszergyártó kibocsátótól. Ebben az évben az ezerforintos árfolyam-emelkedés mindenképpen szép teljesítménynek számít, a folytatás fundamentális alapjai érkeznek majd február 29-én. Mind napos, mind hetes idősíkon a technikai indikátorok pozitív képet mutatnak. Az árfolyam minden jelentős átlag felett áll, ha a 20 napos nem nyújt elegendő támaszt, a 9150–9470 ársáv erős bástya, mert itt találkozik több technikai támasz is.

A negyedik negyedéves jelentéssel kapcsolatos elemzői várakozások pozitívak.

Mol

Számos jelentős célkitűzést sikeresen teljesített az olajipari társaság. A finomítói árrések a geopolitikai feszültségek miatt emelkedni tudtak, az európai piacon az olajárak egyelőre stabilnak mondhatók – nem így a földgáz ára, amely nagyot csökkent a jelentés szerint. A legtöbb technikai indikátor inkább vételt mutat, az elemzői célárak pedig 3199,5 forintos átlagár mellett támasztják az árfolyamot.

A múlt heti záróár (2932 forint) egy előző év októbere óta kialakított ellenállási szint volt, és innen – a jelentés hatására – nagy forgalom mellett képes volt a részvény kitörni, így jelenleg egy „visszateszt” látható a grafikonon, ami ha a héten megerősítésre kerül, akkor újra 3000 fölé célozhat az árfolyam az elkövetkező két hétben, természetesen egyéb komolyabb negatív hír vagy rendkívüli piaci reakciók elmaradása esetén.

Magyar Telekom

A rendkívül szép jelentés hatására újabb csúcsra ugró árfolyam jellemezte a múlt heti zárást. A folytatást tekintve az indikátorok összesített eredménye továbbra is az erős vételek irányába mutat. A mostani csúcsról visszafelé a 788-as árfolyamszintig korrekciónak tekinthető egy esetleges árfolyamesés, amit a 20 napos átlag támasztani fog.

A papír még nem mutat egyértelmű túlvettséget, ezért számíthatunk további emelkedésre,

ugyanakkor az elemzői célárak átlaga 888 forint, és már csak 6 százalékkal van lejjebb a jelenlegi árfolyam.