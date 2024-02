Ha nem lenne elég a tavalyi bankpánik közelgő évfordulója, vagy a 2010-es medvepiaci rali tükörképére, vagyis egy bikapiaci beomlásra emlékeztető kereskedési mintázat, minap az opciós csapóajtóra figyelmeztett Móró Tamás, a Concorde vezető részvénystratégája a szokásos podcastjukban. Ebben a medvecsapdában az a legfélelmetesebb, hogy miközben a tengerentúlon már harmadik éve dübörög az opciós forradalom, mi itt az óceánon innen, őszintén megmondva, egy spéci opció hallatán, általában azt sem tudjuk, hogy azt eszik vagy isszák. Csak akkor kapcsolunk, amikor kedvenc pesti blue chippünket elsodorta egy árhullám.

Amerikában a napi tőzsdei kereskedés mögöttes mozgatórugója már 80-90 százalékban az opciós kereskedés

- mondta Móró Tamás, a Concorde részvénystratégája, hozzátéve: ezért különösen veszélyes, hogy most is nagyon egyirányba pozícionált a piac. Egy átpozícionálás praktikusan azt jelenti, hogy az opciós árjegyzők egy ponton mechanikusan, előre beállított kereskedő algoritmusokkal szinte egyszerre borítják a pozíciókat, s olyan árhullámot keltenek a piacon, ami köszönő viszonyban sincs a részvények fundamentális tulajdonságaival és valós értékével.

Az utóbbi években jelentősen megváltozott az opciók szerepe. A múlt század hetvenes éveitől felívelő opciós kereskedés hosszú

évtizedekig egy nagyon cizellált zárt piac volt,

ahol jellemzően a nagybefektetők magasan edukált munkatársai forogtak, s elsősorban fedezetként kínálták az opciót. Európában és hazánkban most is ez a trend. Az opciós piac kiváló lehetőséget nyújt a kockázatkezelésre, afféle biztosításként működik, hiszen a veszteség legfeljebb az opciós díj maga. Ezért alkalmas exportőr cégek devizakockázatának kezelésére, vagy részvénypiaci pozciók ellenoldali biztosítására is. Ám Amerikában nagyot fordult a világ, amennyiben az egyéni befektetők is felfedezték maguknak az opciót, pontosabban, mivel kettőn áll a vásár, az opciók kiírói is felfedezték maguknak a kisbefektetőket. Nos, most a kicsik jellemzően spekulatív céllal nyitnak opciós pozíciókat.

Az opciós piac előretöréséhez az is hozzájárult, hogy a 2008-as pénzügyi válság után rendkívül népszerűek voltak a kisbefektetők körében

a brit sportfogadási piac legrafináltabb szegmenséből a tőzsdék hátsó udvarába áttelepített CFD-ügyfeletek.

Csalogatóan kicsi, szinte tippmix méretű összegekkel is lehetett fogadni részvényekre, hatamas tőkeáttéttel, akár úgy is, hogy 1 cent árelmozdulás 1 dollárt vagy 1 eurót dobott a számlán. Persze, nemcsak a jó irányba, ha gyakran a rossz oldalra is. Ilyenkor percek alatt leolvadt a kisbefetetők letétje, további pár perc múlva már tetemes mínuszba lendült a számla, s kisvártatva érkezett a margin call, vagyis a letétfeltöltési felhívás. Akkoriban ezzel nagyon sokan megégették magukat. Ehhez képest az opció egy kiszámítható veszteséggel üzemelő spekulatív ügylet.

Természetesen a szerencsejáték vonal sem halt el. Annál is kevésbé, mert a pandémia idején a bezárt kaszinók és lóversenypályák közönsége is rászabadult a tőzsdékre. A SpotGamma adatszolgáltató szerint a rövidebb lejáratú, azaz öt vagy kevesebb napon belül kifutó opciók három éve még az összes opciópiaci aktivitás egyharmadát tették ki, míg tavaly már a felét. A legforróbb napon belüli opciók az 0DTE nevet kapták a parkettszlengben. A Hootsuite elemzőcég szerint óriási népszerűsége van a közösségi médiában a #0DTE hashtagnek.

Benjamin Edwards, a Las Vegas-i Nevadai Egyetem professzora szerint

az egynapos opció nem tőzsdei befektetés, hanem közönséges szerencsejáték,

míg Julien Stouff, a genfi ​​székhelyű Stouff Capital befektetési cég alapítója úgy véli: egy igazi opcióforradalom zajlik az amerikai tőzsdéken, ami bármikor turbulenciát okozhat. Pláne, hogy a kisbefetetők az olcsó egynapos opciókat úgy kezelik, mint a nyerőgépeket a Las Vegasban. Így lett az egynapos opció a tőzsdék félkarú banditája.