Az ügyfélközpontúság, a hosszútávú értékteremtés, és nem utolsó sorban a rugalmasság tesznek egy mai fintech startupot igazán vonzóvá a befektetők számára, az egyre szigorodó szabályozásoknak való megfelelés nélkül azonban mindez mit sem ér – mondta el Illés Zoltán, a Tomahawk Holding vezérigazgatója, a DiPocket fizetési és bankolási szolgáltatásokat nyújtó fintech-cég igazgatósági tagja a Világgazdaságnak.

Illés Zoltán, a Tomahawk Holding vezérigazgatója (balra) és Fedele Di Maggio, a DiPocket vezérigazgatója

Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

Milyen változások mentek végbe a fintech-világban az elmúlt években?

A szakértő szerint az egyre szigorodó szabályozásoknak való megfelelés szerepét nem lehet eléggé hangsúlyozni a mai fintech-szférában: a hatósági megfelelésért, a pénzmosás elleni elvárások teljesítéséért, a kockázatkezelési szabályozások betartásáért egyre többet kell dolgoznia a cégeknek, ez azonban távolról sem negatív fejlemény a szegmensben.

Illés Zoltán emlékeztetett: egy pár évvel ezelőtt még egészen más volt a helyzet a piacon e téren – voltak országok, ahol szinte csak beadták a cégek az engedély iránti kérelmüket, és már meg is kapták azt. Az elmúlt időszakban azonban a kiadott engedélyek nettó mennyisége, például Litvániában, a korábbi dinamikus növekedés helyett egyenesen mínuszba fordult, azaz egyre kevesebb, korábban aktív fintech cég marad csak meg a piacon.

A fintech szabályozások egyre inkább egy speciális banki szabálycsokorra hajaznak

– tette hozzá a szakértő.

Befektetői oldalról is történtek azonban változások az elmúlt években. Míg korábban sokkal inkább a hangzatos történetek, a nagy ígéretek érdekelték a befektetőket, mára ezek helyét egyértelműen az üzleti modellek fenntarthatósága vette át.

Természetesen továbbra is fontos, hogy egy-egy fiatal cég mennyi új ügyfelet tud magához szólítani, a fókusz immáron sokkal inkább azon van, ezeken az ügyfeleken keresztül milyen jövőbeli bevételnövekedést, milyen sikeres üzleti modellt tud kialakítani, hogy hosszútávon is életképes maradjon, mint vállalkozás.

Fedele Di Maggio, a DiPocket vezérigazgatója hozzátette: a fintech-piac két nagy csoportja, a főként a pénzügyi szolgáltatásokra koncentráló, és azok mellett csak másodlagosan technológiai újításokat eszközölő, illetve az elsősorban tech-fókuszú, és amellett pénzügyi szolgáltatást is nyújtó cégek közt egyre nő a szakadék – ugyanakkor a piacra lépés is egyre nehezebbé válik az új cégek számára.

Távolról sem olyan egyszerű már fintech-céggel piacra lépni, mint pár évvel ezelőtt

Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

Ma fintech céget legalább száz alkalmazott nélkül szinte lehetetlen piacra léptetni is, nemhogy jövedelmezően ott is tartani

– tette hozzá Di Maggio, kiemelve, hogy a “garázsban kísérletezgetések” korszaka a fintech piacon immáron messze elmúlt, főként egyébként azért, mert ezeknek a kis cégeknek a kezdettől meg kell felelniük szinte minden szabályozásnak, aminek a legnagyobb bankoknak is – ezt pedig pár fővel gyakorlatilag lehetetlen megoldani.

Merre tovább, fintech-piac?

A változásra való nyitottság és képesség elengedhetetlen ahhoz, hogy egy-egy cég a fintech-piacon hosszútávnak számító 3-5 éves távlatban is fenn tudjon maradni – emelték ki a szakértők.

Illés Zoltán rámutatott: amikor a Tomahawk Holding 2020-ban befektetett a DiPocketbe, a vállalat még egy szinte gyerekcipőben járt, főként fesztivál-fizetési rendszert működtetett, a befektetők azonban meglátták a potenciált a cégben, mert az

egy bizonyítottan jól működő és jó kilátásokkal rendelkező piacon,

megbízható szakemberek vezetése mellett,

küldetésközpontúan, és a hatósági szabályozásoknak való megfelelést mindig figyelemmel tartva működött már akkor is.

A DiPocketnek tehát erős alapjai voltak, melyekre építkezve mára a cég sikeresen el tudott mozdulni a fizetési szolgáltató szerepéből a bankolás, mint szolgáltatás (BaaS) irányába. Az elmúlt években az árbevétel rendre duplázódott, ami jó visszajelzése az elvégzett munkának.

Amikor már a bankoknál jobb minőségben, nagyobb rugalmassággal és alacsonyabb költségekkel tudjuk ugyanazokat a szolgáltatásokat nyújtani, joggal remélhetjük, hogy helyünk lesz a szektor 5-10 legjobb BaaS-cége közt

– fejtette ki Di Maggio, hozzátéve, hogy a piacon a kereslet folyamatosan bővül, így a legfontosabb kihívás számukra olyan mértékben fejleszteni szolgáltatásaikat, hogy ezt a keresletet ki is tudják elégíteni.

Di Maggio szerint kifejezetten érdekes lesz látni, hogy a következő 5 évben hogy alakul majd például a Revolut jövője: véleménye szerint ugyanis a cég indulásakor valóban sikeresen talált, majd be is töltött egy piaci rést, ennek a nóvuma folyamatosan csökken, lévén a tradicionális bankok is egyre több olyan szolgáltatást kínálnak, amivel a Revolut korábban letarolta a piacot.

A DiPocket szolgáltatásait azonban belátható távon belül nem fogják helyettesíteni a bankok

– emelte ki Di Maggio. A szakértő ugyanis rámutatott: míg a tradicionális hitelintézetek igyekeznek minden folyamatukat standardizálni, addig a DiPocket és versenytársai szolgáltatásaik végletekig történő egyénre szabását helyezik a központba – teszik mindezt a rugalmas rendszereiknek és megoldásaiknak köszönhetően.

A sebesség és a megbízhatóság egyaránt fontos a fintech-cégek ügyfelei számára

Fotó: Vémi Zoltán / VilággazdaságFotó: Vémi Zoltán/Világgazdaság

Számos üzleti példát hozhatnék fel a DiPocket sikeres implementációi közül. Például, ha egy szállítmányozási vagy értékesítési cég minden sofőrje vagy értékesítője számára saját céges bankkártyát szeretne csináltatni, amivel csak és kizárólag a munkájukhoz kapcsolódó termékeket és szolgáltatásokat tudnak megvásárolni, akkor a DiPocket ezeket számukra névre szólóan, digitálisan, szinte azonnal elkészíti – mindez egy hagyományos banknál ki tudja mennyi időbe és energiába kerülne, arról nem is beszélve, hogy egy nagy fluktuációval bíró ágazatban lehet az érintett munkavállalók már azelőtt tovább állnak a cégtől, hogy a kártyák egyáltalán elkészülnének számukra – magyarázta Illés Zoltán.

Fontos, hogy mi nem kívánjuk kiénekelni a sajtot a bankok szájából, hanem olyan szolgáltatásokat nyújtunk, amiket ők sem jelenleg, sem pedig a közeljövőben nem kínálnak majd

– tette hozzá Di Maggio.

Digitális jegybankpénzek és kriptodevizák – mit hozhatnak a fintech-piacra?

A digitális jegybankpénzek kérdésköre még a közép- és hosszútávú jövő zenéje, annak alkalmazásai, felhasználhatósága és elterjedése bőven tartogat még magában kérdéseket, így a fintech-világra gyakorolt hatásainak megítélése is kifejezetten nehéz, legalábbis egyelőre – fejtette ki Illés Zoltán, hozzátéve, hogy a hazai készpénzhasználati adatokat látva bőven van tér az új technológiák előtt, de merülnek fel kérdések a technológiák jövőjét illetően is.

A CBDC-k a tradicionális pénzintézetek számára nagyobb kihívásokat jelentenek majd, mint a fintech-cégeknek, mivel a bankok kevésébe rugalmasak

– fűzte hozzá Di Maggio.

A kriptodevizák használatával, jövőbeli alkalmazhatóságával kapcsolatban elsősorban a mögöttük rejlő blokklánc-technológia az érdekes, és az, hogy ez miként tudja majd, ha tudja, gyorsabbá, olcsóbbá és biztonságosabbá tenni a fizetési rendszereket – emelte ki Illés Zoltán, aki ugyanakkor rá is mutatott: a piacot övező rizikófaktorok miatt egyelőre óvatos távolságtartást tanúsítanak a technológiával szemben, egyes szabályozott kriptós cégeket ugyanakkor már most is ügyfeleik közt tudhatnak.