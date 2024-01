A statisztikák szerint a szülők 93 százaléka úgy véli, elengedhetetlenül fontos, hogy megtanítsa gyermekeit a pénzzel kapcsolatos ismeretekre. Ám a megkérdezettek mindössze 16 százaléka van meggyőződve arról, hogy a bankja megfelel a feladatnak.

A Greenlight a zökkenőmentes aktiválással és a technikai akadályok nélküli csatlakozással a bankoknak számos szerződéskötésre kész, potenciális új ügyfelet „állít elő”.

Fotó: Shutterstock

Mivel 2025-re várhatóan több mint 42,9 millió Z generációs használ majd mobilbankot, a fiatalok számára nyújtott vonzó, oktató jellegű banki szolgáltatások iránti kereslet erősödik.

Házimunka közben zsebpénzt utalhat a gyereknek

A Greenlight, amelyet már több mint 6 millió szülő és gyerek használ, egyedi ajánlatot kínál a hitelintézeteknek – számolt be róla a FinTechRadar: lehetőséget arra, hogy a családi pénzügyi alkalmazásukat könnyedén beépítsék saját kínálatukba.

A szülő ezzel egy csapásra automatizálja gyermekei juttatásait, miközben kezeli a házimunkákat, villámgyorsan küldhet nekik pénzt.

Eközben a gyerekek a felhasználó felnőtt figyelő szemei előtt tanulják meg a pénzkezelés gyakorlati alkalmazását.

Emellett a gyerekek és a tizenévesek hozzáférhetnek a Level Uphoz is, amely a pénzügyi tudatossághoz használható, interaktív pénzügyi ismeretekkel kapcsolatos játék, kvízekkel, leckékkel.

A bankok dörzsölhetik a tenyerüket

A családtagok, jellemzően elsőként a gyerekek és a fiatalok könnyen megtanulják az alkalmazást használni.

Fotó: Kallus György / Világgazdaság

Az összeállítás szerint

a Morgan Stanley állítólag arról áradozik, hogy a Greenlight számottevően növeli a CashPlus brókerszámlák értékét. A WaFd Bank el van ragadtatva attól, hogy a szülőket és gyermekeiket elsőrangú pénzügyimenedzsment-készségekkel szolgálhatja ki.

A Community Financial Credit Union, amely már most is fontos szereplője az iskolai pénzügyi oktatásnak, mindent megtesz a Greenlight segítségével, hogy növelje az oktatás színvonalát.

Biztonsági háló az egész családnak

A Greenlight küldetése egyértelmű: a szülők képessé tétele arra, hogy pénzügyileg okos gyerekeket és tizenéveseket neveljenek. Ez nem csupán egy banki szolgáltatás; ez egy küldetés a pénzügyileg tudatos következő generáció kialakításáért – fogalmaz a Greenlight Financial Technology.

A fintech cég mindemellett olyan biztonsági funkciókat is kínál, mint a helymegosztás, az SOS-riasztások és a baleset-felismerés automatikus segélyhívással.