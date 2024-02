Maradhat az emelkedő trend az arany piacán Joni Teves, a UBS Bank vezető nemesfémstratégája szerint. A svájci pénzintézet szakértője ugyanis kitart amellett a várakozása mellett, hogy az amerikai jegybank, azaz a Fed megkezdi monetáris politikája lazítását, még akkor is, ha a piacokon még mindig nagy a bizonytalanság a kamatemelések időzítésével és mértékével kapcsolatban.

Nagy rali állhat még az arany előtt. Fotó: Shutterstock

Mivel pedig az arany ára és a kamatszint között negatív a korreláció, a kamatcsökkentés növelné az arany vonzerejét például a kötvényekhez képest, amelyek alacsony kamatkörnyezetben alacsonyabb hozamot kínálnak – írja a német Finanzen.net hírportál.

A kamatcsökkentés az amerikai dollárt is gyengítené, ami megint csak megtámasztaná az arany árfolyamát, hiszen azt dollárban határozzák meg, ezért olcsóbbá válna a többi devizában számolva.

Emellett a folyamatos geopolitikai nyugtalanság is az arany malmára hajtja a vizet.

Arra számítunk, hogy a befektetők elkezdik aranypozícióik építését a makrogazdasági és geopolitikai bizonytalanságok közepette

– mondta Teves a CNBC-nek. A nemesfémstratéga arra számít, hogy az arany ára az év végére unciánként 2200 dollárra emelkedik a jelenlegi 2030 dollár körüli szintjéről.

Teves viszont úgy véli, az ezüst még az aranyat is lehajrázhatja, ha az amerikai jegybank tényleg megkezdi a kamatvágásokat.

Eddig az ezüst jelentősen alulteljesítette az aranyat, szóval drámai lehet a felzárkózása is

– mondta Teves.

Optimisták az arannyal kapcsolatban a JPMorgan elemzői is, akik a második negyedévben unciánként 1980 dolláros, a harmadikban 2100 dolláros, a negyedikben pedig már 2175 dolláros jegyzést várnak.

Az amerikai banknál is alapvetően a kamatcsökkentéssel és a geopolitikai bizonytalanságokkal indokolják a várakozásaikat, ám hozzáteszik, a központi banki vásárlások is hajthatják a kurzust, illetve az aranyt követő tőzsdén kereskedett befektetési alapok, vagyis az ETF-ek is kénytelenek lesznek a közeljövőben aranyállományukat feltölteni.