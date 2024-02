Továbbra is az erős oldalát mutatja a forint a nemzetközi devizapiacokon: a magyar fizetőeszköz az euróval szemben egy kora reggeli átmeneti kilengést követően 0,2 százalékkal 382,56-ig erősödött, a dollárral szemben pedig 0,11 százalékkal 351,73-ig kapaszkodott. A forint a közös európai valutával szemben az elmúlt öt nap alatt 2 százalékot, míg a zöldhasúval szemben 2,44 százalékot menetelt.

Visszatért a lendület a forint piacára.

Fotó: Shutterstock

A forint lendületének egyik legfontosabb kiváltó oka minden bizonnyal az, hogy a tegnapi Európai Tanács-ülésen Orbán Viktor és a 26 további uniós vezető sikeresen megegyezett az Ukrajnának szánt 50 milliárd eurós segélycsomagról, melyet korábban Magyarország megvétózott.

Kirobbanó formában a forint

A decemberi vétót követően a Financial Timeson megjelent egy kiszivárgott brüsszeli javaslat, mely a magyar gazdaság gyenge pontjait támadó programcsomagot tartalmazott, amely az értesülések szerint akkor léphetett volna életbe, ha Magyarország továbbra is akadályozta volna az ukrán segélyt – ennek a tervezetnek pedig már az árnyéka is fájdalmas mélységekbe rántotta a forintot. A váratlanul gyors megegyezés azonban eloszlatta ezeket a félelmeket és lendületet biztosított a hazai deviza számára.

A forint piacán látott optimizmus a magyar részvénypiacra is átterjedt: az OTP papírjai a kereskedés első órája során 0,65 százalékkal 17 080 forintig, a Richter kurzusa 1,13 százalékkal 9875 forintig, míg a Magyar Telekom részvényárfolyama 0,13 százalékkal 780 forintig erősödött, csupán a Mol árfolyama került lejtőre, az olajpapírok 0,27 százalékkal 2920 forintig csúsztak.