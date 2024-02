Az elemzők többsége továbbra sem tett le arról, hogy a közeljövőben fokozódhat a kamatcsökkentés üteme, amire már januárban sort kerített volna az MNB, a hónap második felében jött forintgyengülés azonban ezt elodázta. A forint most régiós viszonylatban is veszít pozíciójából, az alulteljesítés ismét igen látványos, amíg pedig ez így van, addig esetleg a várt alatti inflációs adatok sem feltétlenül erősítik tovább a 75 bázispontosnál is nagyobb lépésköz mellett folytatódó kamatcsökkentések valószínűségét.