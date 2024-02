A szélturbinákat gyártó dán vállalat, a Vestas bevétele 2023-ban 6,2 százalékkal, 15,4 milliárd euróra nőtt 2022-hez képest. A bruttó nyereség 118 millió euróról közel 1,3 milliárd euróra ugrott, míg a kamat- és adófizetés előtti nyereség (EBIT) 231 millió euróra nőtt, szemben az egy évvel korábbi 1,2 milliárdos veszteséggel. A cég az idei évre 16-18 milliárd eurós bevételt prognosztizált, szemben az elemzők által várt 17 milliárd euróval.

A Vestas visszatért a nyereséges működéshez.

Fotó: Shutterstock

A Vestas vezérigazgatója, Henrik Andersen szerint a szélturbinagyártó teljesítménye 2023-ban egész évben javult, és visszatért a nyereséges működéshez. Ugyanakkor figyelmeztetett, hogy az iparágat továbbra is számos tényező hátráltatja: a cégek az ellátási lánc problémáival, a magasabb nyersanyagárakkal és a projektek hosszadalmas engedélyeztetésével küzdenek, amit a geopolitikai kockázatok is tetéznek.

Mindezek idén negatív hatással lehetnek a Vestas teljesítményére is. A cégvezér azt is bejelentette, hogy az alacsony nyereség miatt 2023-ra nem fizetnek osztalékot, mivel az csupán jelképes összeg lenne. A vártnál jobb eredmény a vállalat árfolyamát is megmozgatta, a kurzus több mint 5 százalékkal erősödött, bár a Vestas legjobb formáját még 2021-ben mutatta.

Míg a Vestas pozitív meglepetéssel szolgált az elemzőknek és a részvényeseknek, az 50,1 százalékban állami tulajdonban lévő Orsted kevésbé fényes évről jelentett. A szélerőmű-fejlesztésekkel foglakozó energiaipari cég adózás, értékcsökkenés és amortizáció előtti eredménye (EBITDA) 42 százalékkal, 18,7 milliárd dán koronára csökkent 2022-hez képest.

A nettó veszteség 20,2 milliárd koronát ért el, szemben az egy évvel korábbi 15 milliárdos nyereséggel. A vállalat eredményét megtépázta, hogy tavaly leállította az Ocean Wind 1 és Ocean Wind 2 tengeri szélerőműprojektek fejlesztését New Jersey-ben, és emiatt kompenzációt kell fizetnie. Az Orsted igazgatótanácsa úgy döntött, hogy a 2023–2025-ös pénzügyi évekre szünetelteti az osztalékfizetést, és világszerte 600-800 munkahelyet szüntet meg.

Az elkövetkező hónapokban várhatóan mintegy 250 munkavállaló veszíti el állását. Mads Nipper elnök-vezérigazgató szerint a lépésekre azért van szükség, hogy az Orsted hatékonyabban működhessen. A részvények közel 1 százalékkal gyengültek a jelentés után, amihez érdemes hozzátenni, hogy a cég árfolyama az elmúlt egy évben több mint 40 százalékkal csökkent.

A Siemens Energy is jelentett

A Siemens Energy rendelésállománya 23,9 százalékkal, 15,4 milliárd euróra nőtt éves szinten a 2024-es pénzügyi év első negyedévében. A bevétel 7,6 milliárd eurót tett ki a vizsgált időszakban, ami 12,6 százalékos növekedés éves összevetésben. A Siemens Energy profitja közel 1,9 milliárd eurót ért, szemben az egy évvel korábbi 384 millió eurós veszteséggel.

A Siemens Energy különleges tételek előtti nyeresége is jelentősen javult, és 208 millió euróval pozitív lett, míg korábban itt 284 milliós mínuszt könyvelt el a vállalat. A jobb eredményhez hozzájárult, hogy a cég értékesítette a 18 százalékos részesedését az indiai Siemens Limitedben. A vállalat árfolyama több mint fél százalékkal erősödött a jelentés után.