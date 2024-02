Az elmúlt egy év legnagyobb nyertesei egyértelműen az Nvidia befektetői voltak: a videókártya-gyártó részvényei iránt a mesterséges intelligencia berobbanása nyomán felfoghatatlan kereslet állt elő, a papírok 235 százalékkal erősödtek az elmúlt 12 hónapban, a kurzus pedig már az idén is 63 százalékos felfutást élt meg.

Az Nvidián túl is van potenciál az MI-papírokban.

Az Nvidia vezeti, de sokan részesei az MI-ralinak

A mesterséges intelligencia azonban nem csak az immáron 2000 milliárd dolláros piaci értéket környékező Nvidia részvényeinek tett kifejezetten jót, de a csipgyártóknak nagy általánosságban is: az AMD processzorgyártó papírjai 27, TSMC félvezetőgyártó részvényei 17, a Qualcomm árfolyama pedig 10,5 százalék feletti ralit élt meg az idén, ehhez pedig még két hónapra sem volt szükségük.

Ekkora felfutást követően joggal merülhet fel a befektetőkben, hogy van-e még lendület a raliban a további emelkedéshez. Az elemzők szerint nagy vonalakban igen: az Nvidia jelenlegi árfolyama ugyan 788 dollár, 12 havi célára már 850 dollár, de vannak 1400 dollárról szóló szakértői becslések is. Az AMD 178 dolláros árfolyama 195 dolláros célárral rendelkezik, a TSMC 130 dolláros árcédulája 160 dolláros elemzői becslést is tartalmaz, a Qualcomm papírjaival kapcsolatos becslések pedig 15 százalék feletti felfutást is kilátásba helyeznek.

Messze 200 százalék felett az Nvidia részvényeinek 12-havi felfutása

A mesterségesintelligencia-raliba közvetlenül a csipgyártáson keresztül kapcsolódó részvényekben rejlő potenciál azonban szinte eltörpül egyes olyan cégek kilátásai mellett, melyek csak szoftveres, vagy éppen haszonélvezői oldalról részesei a legújabb technológiai áttörésnek.

A Meituan kínai online kiskereskedelmi vállalat részvényeitől az elemzői konszenzus 44 százalékos ralira, a Kuaishou rövid videós platform papírjaitól 43, míg a Baidu, a „kínai Google” részvényeitől 34 százalékos felfutásra számít, az őket követő elemzőknek pedig több mint 85 százaléka ajánlja az érintett papírokat vételre.

Kirobbanó lehetőségek rejlenek egyes MI-papírokban

A szakértők a legnagyobb arányban a szintén kínai, közösségimédia-oldalt üzemeltető Tencent, illetve a dél-korai elektronikai óriás, a Samsung részvényeit ajánlják vételre 95 százalékos egyetértéssel, papírjaiktól 32, illetve 24 százalékos 12 havi felfutást várnak.

Érdemes megjegyezni, hogy a top 10-es listán mindössze három Ázsián kívüli cég részvénye kapott helyet: az amerikai Smartsheet, mely vállalati feladatkövető rendszereket fejleszt, a hazánkban is jelen lévő ír Aptiv, mely fenntartható mobilitási fejlesztésekkel foglalkozik, illetve a német Infineon Technologies, melynek a félvezetőgyártás a fő profilja.